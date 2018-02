Sony Xperia XZ2, prima immagine ufficiale

Luca Colantuoni,

Sony dovrebbe presentare almeno tre smartphone al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Oltre al top di gamma Xperia XZ Pro si prevede l’annuncio degli Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact, dei quali circolano indiscrezioni da qualche giorno. La prima foto ufficiale di Xperia XZ2, pubblicata dal noto leaker Evan Blass, conferma il nuovo design e lo schermo 18:9.

Da molti anni Sony utilizza lo stesso design per i suoi smartphone. In effetti, tranne qualche piccola modifica, sembrano tutti uguali: telaio di forma rettangolare con lati superiori netti e cornici abbastanza grandi. Il nuovo Xperia XZ2 introdurrà finalmente un’estetica moderna con lati e angoli arrotondati, vetro 3D e display con rapporto di aspetto 18:9. I materiali scelti da Sony sono alluminio (frame) e vetro (cover). Nell’immagine si notano l’elevato screen-to-body ratio (lo schermo dovrebbe essere da 5,7 pollici con risoluzione full HD), il lettore di impronte digitali sul retro e tre pulsanti sul lato destro per accensione, volume, fotocamera.

Il più piccolo Xperia XZ2 Compact dovrebbe avere un telaio in policarbonato e uno schermo full HD da 5 pollici. Altra differenza tra i due modelli è la capacità della batteria: 3.180 mAh per Xperia XZ2 (ricarica via USB Type-C o wireless) e 2.870 mAh per Xperia XZ2 Compact (solo ricarica via USB Type-C). Le rimanenti specifiche identiche: processore Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD e fotocamera posteriore da 19 megapixel con apertura f/1.8 (la stessa di Xperia XZ Premium), in grado di registrare video 4K HDR e in super slow motion.

Nessuno dei due avrà il jack audio da 3,5 millimetri, ma Sony ha aggiunto gli altoparlanti stereo. Entrambi sono resistenti all’acqua e alla polvere (certificazione IP68). Il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo. Quattro i colori previsti: nero (visibile nell’immagine), argento, verde e rosa.