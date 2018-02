UPS, camion elettrici per le consegne

Filippo Vendrame,

UPS continua a percorrere la strada della rivoluzione elettrica ed ha annunciato che presto potrà disporrà di nuovi camion per le consegne 100% elettrici che in futuro potrebbero sostituire quelli classici dotati di motore a combustibile fossile visto che presentano costi analoghi ed offrono una buona autonomia. Il colosso delle spedizioni ha collaborato con il costruttore Workhorse Group Inc per realizzare i primi 50 veicoli 100% elettrici che saranno utilizzati per le consegne al posto dei classici camioncini dotati di un motore a combustibile fossile in alcune città dove saranno avviati i primi test.

Secondo quanto ha affermato UPS, questi veicoli elettrici disporranno di un’autonomia di circa 100 miglia e saranno pronti ad essere utilizzati nel corso del 2018. UPS fa notare che questi nuovi veicoli 100% elettrici, oltre a presentare il medesimo costo di quelli tradizionali, permettono un risparmio consistente sui costi di gestione. L’azienda ha sottolineato che grazie all’evoluzione tecnologica delle batterie ed al miglioramento dei tempi di ricarica, sia oggi possibile diminuire la dipendenza dai vecchi motori a benzina o a diesel.

Grazie alla loro buona autonomia, questi camion per le consegne 100% elettrici potranno circolare durante il giorno senza interruzioni e ricaricare di notte. Il primo lotto di camion sarà testato ad Atlanta, Dallas e Los Angeles e, in base a come andranno i test, il design dei veicoli sarà ottimizzato in vista di un loro maggiore utilizzo nel 2019.

UPS ha una serie di obiettivi ambientali che intende raggiungere nel prossimo futuro, compresa una riduzione del 12% delle emissioni di gas serra entro i prossimi sette anni. Il colloso delle spedizioni crede molto nella mobilità elettrica. Già oggi, all’interno della sua maxi flotta di veicoli può contare su più di 300 veicoli elettrici dispiegati in Europa e negli Stati Uniti e su quasi 700 veicoli ibridi. Inoltre, di recente l’azienda ha fatto sapere di aver ordinato a Tesla ben 125 Tesla Semi, gli innovativi camion elettrici della società di Elon Musk che puntano a rivoluzionare il mondo dei trasporti.

UPS afferma di avere circa 35.000 camion nella sua flotta che sono paragonabili ai veicoli elettrici progettati da Workhorse, il che significa che una buona parte della sua flotta potrebbe in teoria essere sostituita dai camion completamente elettrici.