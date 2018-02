Windows 10, Windows Update sarà più veloce

Filippo Vendrame,

Uno dei problemi più sentiti dagli utenti Windows è la lentezza di Windows Update. La ricerca, il download e soprattutto l’installazione degli aggiornamenti possono richiedere moltissimo tempo, in particolar modo sui PC più datati, magari quelli dotati di vecchi e lenti dischi fissi. Qualcosa, però, in futuro potrebbe cambiare, in positivo. Dona Sarkar, responsabile del programma Windows Insider di Microsoft, ha fatto sapere che la società è al lavoro per rendere Windows Update molto più rapido e consentire, all’interno di Windows 10, un’installazione più veloce degli aggiornamenti.

Questo progetto sarebbe tra le priorità dell’azienda nello sviluppo del sistema operativo e l’auspicio è che possa concretizzarsi quanto prima per fare in modo che tutti gli utenti possano finalmente installare gli aggiornamenti, soprattutto quelli più grandi, senza grandi tribolazioni. Che Windows Update abbia necessità di essere migliorato è un dato di fatto e il gigante del software da tempo ha già iniziato a lavorarci per migliorarlo. Lo scorso anno, la casa di Redmond aveva annunciato il lancio della Unified Update Platform che aveva permesso di ridurre sensibilmente il peso degli aggiornamenti.

Di recente, inoltre, la società aveva fatto sapere di stare lavorando affinché sia possibile interrompere il download degli aggiornamenti per poi riprenderlo in un secondo momento senza dover ricominciare da capo come avviene, invece, oggi.

Per rendere Windows Update una piattaforma davvero efficiente per gli aggiornamenti non mancherebbe a questo punto che una maggiore velocità nell’installazione degli update. Funzionalità su cui finalmente Microsoft avrebbe iniziato a lavorare.

Dona Sarkar non ha rivelato precise timeline per l’arrivo di questa novità ma è possibile che faccia il suo debutto verso la fine dell’anno con il lancio di Windows 10 Redstone 5.