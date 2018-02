Galaxy S9, Samsung supervaluta l’usato

Filippo Vendrame,

Accanto alla presentazione dei Samsung Galaxy S9 al Mobile World Congress 2018, Samsung Italia ha lanciato una ghiotta promozione che permette di acquistare i nuovi top di gamma Android risparmiando un po’ di soldi. La società, nello specifico, ha rilanciato per i suoi nuovi smartphone un’offerta specialissima che in passato aveva avuto molto successo. Trattasi di una promozione legata alla rottamazione del proprio vecchio dispositivo mobile che potrà essere valutato da Samsung sino a 450 euro ma solo se si acquisterà contestualmente uno dei nuovi Samsung Galaxy S9.

La promozione è valida sino al 15 marzo e riguarda anche tutti coloro che posseggono un dispositivo iOS. La prima cosa da fare sarà quella di scoprire la valutazione del proprio vecchio dispositivo. Questa procedura si può fare direttamente dal sito della promozione. Ovviamente, gli smartphone che si intendono rottamare devono essere integri e perfettamente funzionanti. In caso contrario, gli utenti non potranno ottenere il rimborso. Una volta scoperta la valutazione del proprio dispositivo bisognerà procedere all’acquisto del Samsung Galaxy S9 in un punto vendita o in un e-store aderente.

Successivamente, sarà necessario registrare la prenotazione entro la scadenza del 15 marzo sul sito della promozione, compilando l’apposito modulo e inserendo obbligatoriamente i propri dati personali e di contatto, oltre a caricare la foto della prova di prenotazione del prodotto promozionato.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S9, le immagini

Successivamente, gli utenti dovranno completare l’acquisto a partire dall’8 marzo 2018 ed entro il 5 aprile 2018 e registrare l’acquisto entro il 15 aprile 2018 sempre sul sito della promozione, indicando i propri dati personali e caricando la foto della prova d’acquisto del Galaxy S9, indicando anche l’IMEI, codice seriale e data di acquisto. Bisognerà anche indicare alcuni dati dello smartphone che sarà rottamato ed inserire le coordinate IBAN che Samsung utilizzerà per fare il bonifico.

Per finalizzare l’adesione alla promozione, gli utenti dovranno scaricare dal sito, stampare, sottoscrivere, scansionare e ricaricare sul sito il modulo di cessione dell’usato. Chi non seguirà tutto l’iter non potrà partecipare alla promozione. La prenotazione del ritiro dell’usato dovrà essere fatta entro 10 giorno dall’arrivo dell’email di validazione della prova di acquisto.

Se tutte le procedure saranno state seguite correttamente e Samsung valuterà positivamente il dispositivo, gli utenti riceveranno il bonifico della cifra corrispondente alla valutazione effettuata online attraverso il sito della promozione.

Maggiori dettagli direttamente sul sito della promozione di Samsung.