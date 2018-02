MWC 2018: Huawei MateBook X Pro e MediaPad M5

Luca Colantuoni,

Huawei ha posticipato il lancio del P20 al mese di marzo, quindi l’evento organizzato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona è stato dedicato interamente a notebook e tablet. Il produttore cinese ha aggiornato il catalogo con il MateBook X Pro, primo modello al mondo con schermo touch FullView. Durante la presentazione, il CEO Richard Yu ha confrontato il dispositivo con il MacBook Pro di Apple e altri laptop di fascia alta per evidenziare le migliori caratteristiche.

Huawei MateBook X Pro

Il MateBook X Pro è ovviamente un notebook di fascia alta, quindi Huawei ha scelto i migliori materiali e i componenti hardware più recenti. Il telaio unibody in alluminio nasconde i processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione e una scheda video NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicati. Nonostante lo spessore molto ridotto (tra 4,9 e 14,6 millimetri), gli ingegneri hanno integrato un sistema di raffreddamento che allontana il calore in maniera molto efficiente. Lo schermo LTPS da 13,9 pollici possiede una risoluzione 3K (3000×2000 pixel), color gamut del 100% sRGB, luminosità di 450 nit e contrasto 1500:1. Impressionante lo screen-to-body ratio: 91%.

La dotazione hardware comprende anche 8/16 GB di RAM e SSD da 256/512 GB. Altre caratteristiche interessanti sono la tastiera retroilluminata e resistente agli spruzzi d’acqua, il lettore di impronte digitali nascosto sotto il pulsante di accensione e la fotocamera frontale inserita tra i tasti funzione F6 e F7. Sono presenti inoltre due porte USB Type-C, una porta USB 3.0 Type-A, il jack audio da 3,5 millimetri, quattro altoparlanti Dolby Atmos, quattro microfoni per il riconoscimento vocale e una batteria da 57,4 Wh offre un’autonomia fino a 12 ore di riproduzione video full HD, 14 ore di lavoro con Office e 15 ore di navigazione web. Il prezzo base è 1.499 euro. Saranno in vendita dal secondo trimestre anche in Italia.

Huawei MediaPad M5

Huawei ha annunciato anche i nuovi tablet MediaPad M5 con telaio unibody in alluminio e schermo IPS da 8,4 e 10,8 pollici (risoluzione di 2560×1600 pixel), protetto da un vetro 2.5D. La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 960, 4 GB di RAM, 32/64/128 GB di memoria flash, fotocamere da 13 e 8 megapixel, altoparlanti Harman Kardon (due nel modello da 8,4 pollici, quattro in quello da 10,8 pollici).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Le capacità delle batterie sono 5.100 mAh (8,4 pollici) e 7.500 mAh (10,8 pollici). Il modello più grande permette di collegare una tastiera tramite pin magnetici e viene offerto anche in versione Pro con la stilo (4.096 livelli di pressione). Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0. I prezzi partono da 349 euro (8,4 pollici) e 399 euro (10,8 pollici). I tablet saranno in vendita da marzo anche in Italia.