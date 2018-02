Marco Grigis,

Mancano ancora parecchi mesi alla presentazione della nuova linea degli iPhone, attesa per il mese di settembre. Eppure online è già apparso il primo leak, relativo allo schermo di uno dei tre smartphone che Apple starebbe progettando. Sul forum MacX, infatti, è stato condiviso il vetro del device da 6.5 pollici, ribattezzato semplicemente iPhone X Plus, una componente forse proveniente dagli impianti LG in Vietnam. Come facile intuire, al momento non vi sono sufficienti elementi per giudicare la veridicità dell’indiscrezione.

Così come già noto, Apple avrebbe intenzione di lanciare tre modelli di smartphone a settembre 2018: due successori OLED di iPhone X, da 5.8 e 6.5 pollici, e un modello LCD da 6.1. Nel corso del weekend è apparsa la prima immagine del vetro protettivo del device più grande, ribattezzato iPhone X Plus. Gli scatti proverrebbero da un impianto produttivo di LG in Vietnam, così come già accennato, tuttavia nessuna conferma in merito è al momento apparsa online.

Per quanto più grande rispetto all’attuale iPhone X, data appunto la presenza di un display OLED più generoso, le proporzioni sembrano essere le stesse. Un fatto che, se confermato, smentirebbe uno dei rumor più recenti sui nuovi smartphone targati mela morsicata, ovvero la presenza di una barra superiore dalle dimensioni più ridotte, grazie a una nuova disposizione delle componenti per le fotocamere TrueDepth.

Anche i circuiti di connessione alla scheda madre, in cavo stampato flessibile, appaiono del tutto identici all’odierna generazione di iPhone X: sembra, di conseguenza, Apple stia puntando sull’aumento delle prestazioni e delle dimensioni, pur non dirigendosi verso un nuovo design.

Considerato come manchino ancora parecchi mesi alla presentazione ufficiale dei device, è molto probabile che quello mostrato in fotografia non sia altro che un dispositivo di test, possibilmente differente da quello che apparirà nei negozi in autunno. Il periodo dei leak, d’altronde, è cominciato da pochissimo: storicamente, molte delle immagini trafugate in passato non si sono rivelate affidabili.