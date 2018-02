MWC 2018: Lenovo Chromebook 500e/300e/100e

Luca Colantuoni,

Insieme ai Lenovo Yoga 730 e 530, il produttore cinese ha annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona tre nuovi Chromebook indirizzati alle scuole. I Chromebook 300e e 500e sono convertibili, mentre il Chromebook 100e è un notebook tradizionale. I dispositivi basati sul sistema operativo Chrome OS arriveranno anche in Italia.

La caratteristica comune dei tre Chromebook è il telaio rugged. Lenovo ha aggiunto bumper in gomma che attutiscono eventuali cadute da un’altezza massima di 75 centimetri, rinforzato le cerniere e protetto la tastiera dagli spruzzi d’acqua, in modo da resistere al “trattamento” degli studenti. Il Chromebook 500e possiede uno schermo da 11,6 pollici con risoluzione HD (1366×768 pixel) e integra un processore Intel Celeron N3450, affiancato da 4 o 8 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. Sono inoltre presenti due porte USB Type-C, due porte USB 3.0 e una batteria da 42 Wh che offre un’autonomia massima di 10 ore. Per scrivere e disegnare sullo schermo è possibile utilizzare la stilo di tipo EMR sensibile alla pressione che non necessità di ricarica. Il Chromebook 500e è in vendita ad un prezzo di 349 dollari.

Il Chromebook 300e possiede lo stesso schermo del modello superiore, ma integra un processore MediaTek MT8173C, 4 GB di RAM e 32 GB di storage. La dotazione hardware comprende anche porte USB Type-C, USB 3.0, uscita HDMI, chip WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0, card reader SD. La stilo non è inclusa, dato che l’utente può usare le dita, una penna o una matita, grazie alla tecnologia Enhanced Touch. Il prezzo è 279 dollari.

Stesso schermo anche per il Chromebook 100e, ma processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM e 32 GB di storage. La dotazione di porte e moduli wireless è identica a quella del Chromebook 500e, così come la capacità della batteria. La cerniera rinforzata permette di aprire lo schermo fino a 180 gradi. Questo modello sarà in vendita da marzo a 219 dollari.