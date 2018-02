MWC 2018: Lenovo Yoga 730 e 530

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona due nuovi convertibili di fascia medio-alta. Lo Yoga 730, disponibile con schermo da 13 e 15 pollici, e lo Yoga 530 con schermo da 14 pollici sono stati progettati per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, non solo dei professionisti della grafica. Entrambi supportano gli assistenti personali di Microsoft e Amazon, ovvero Cortana e Alexa (non in Italia).

I Lenovo Yoga 730 e 530 possiedono un telaio unibody in alluminio e possono essere utilizzati in varie modalità, ruotando lo schermo fino a 360 gradi e sfruttando la stilo in dotazione. Lo Yoga 730 viene offerto con display IPS touch da 13,3 e 15,6 pollici (risoluzione 1920×1080 o 3840×2160 pixel), processori Intel di ottava generazione (fino al Core i7), 4/8/16 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe fino a 1 TB. Il modello da 15,6 pollici integra anche una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050. La connettività è garantita dal modulo WiFi 802.11ac.

Sono inoltre presenti porte USB Type-C (due nel modello da 13 pollici e una nel modello da 15 pollici), USB 3.0 (una e due, rispettivamente) e l’uscita HDMI (solo nel modello da 15 pollici). Entrambi hanno altoparlanti JBL compatibili con Dolby Atmos, microfoni per il riconoscimento vocale a distanza e il lettore di impronte digitali per Windows Hello. La Active Pen 2 è compatibile con Windows Ink e supporta 4.096 livelli di pressione. Lo Yoga 730 da 13 pollici sarà disponibile da aprile ad un prezzo base di 999 euro, mentre il modello da 15 pollici ha un prezzo base di 1.099 euro.

Il Lenovo Yoga 530 possiede invece uno schermo da 14 pollici con risoluzione di 1920×1080 o 1366×768 pixel e integra processori Intel Core di ottava generazione, 4/8/16 GB di RAM, SSD PCIe da 128/256/512 GB e scheda video NVIDIA GeForce MX130. Sono inoltre presenti altoparlanti Harman compatibili Dolby Audio Premium, chip WiFi 802.11ac, porte USB Type-C e USB 3.0, card reader 4-in-1 e uscita HDMI.

Anche per questo modello è disponibile il riconoscimento vocale a distanza, mentre lettore di impronte digitali e stilo Active Pen sono opzionali. Il convertibile sarà in vendita da giugno ad un prezzo base di 549 euro.