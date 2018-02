MWC 2018, torna il Nokia 8110

Filippo Vendrame,

Operazione nostalgia da parte di Nokia al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. La casa finlandese, dopo 22 anni, ha rilanciato uno dei sui telefoni più iconici, il Nokia 8110. Chi ha qualche anno sulle spalle ricorderà benissimo questo cellulare, ribattezzato anche “banana phone” per via della particolare forma della scocca a banana. Un prodotto che divenne così famoso tanto da apparire addirittura all’interno del film Matrix del 1999.

Dopo 22 anni, dunque, Nokia e HDM Global hanno deciso di rilanciare questo modello, in una versione riveduta e corretta per rimanere al passo con le esigenze moderne. Il look è chiaramente quello dello storico e mai dimenticato Nokia 8110 di 22 anni fa con un design curvo che permette di far scorrere velocemente lo sportello che protegge la tastiera per rispondere e chiudere le chiamate. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il nuovo smartphone è un feature phone 4G, dunque, presenta caratteristiche particolari.

L’interfaccia è molto semplice da utilizzare ed il nuovo Nokia 8110 dispone del sistema operativo Smart Feature OS. Lo schermo è da 2,4 pollici con risoluzione QVGA e presenta una leggera curvatura. Il processore scelto è un Qualcomm Snapdragon 205 dual core abbinato a 512MB di memoria RAM LPDDR3 e a 4GB di storage. Presente anche una semplice ma sempre comoda fotocamera posteriore da 2MP.

Il Nokia 8110 dispone anche di Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS/AGPS, micro USB 2.0, jack da 3.5mm e di una comoda radio FM.

La batteria da 1500 mAh dovrebbe garantire una buona autonomia d’uso. Il telefono permette chiamate VoLTE. Il sistema operativo consente di accedere ad un app store dove è possibile scaricare app come Google Assistant, Google Search, Google Maps, Facebook, Twitter e tante altre. Trattandosi di un feature phone non poteva mancare nemmeno il mitico gioco “Snake“.

I nostalgici dei telefonia Nokia del passato potranno acquistare il Nokia 8110 da maggio nei colori nero e giallo a 89 euro.