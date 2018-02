MWC 2018: Sony Xperia Ear Duo, auricolari smart

Luca Colantuoni,

Insieme agli smartphone Xperia XZ2 e XZ2 Compact, Sony ha presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona gli auricolari Xperia Ear Duo, evoluzione degli Xperia Ear annunciati due anni fa. Si tratta quindi di auricolari wireless intelligenti che permettono di eseguire varie operazioni con l’aiuto di Google Assistant e Siri.

«Xperia Ear Duo sono il risultato di una lunga ricerca nell’ambito dell’audio e dell’acustica» ha dichiarato Hiroshi Ito, Vicedirettore dello Smart Product Business Group di Sony Mobile Communications. «Ear Duo sono i primi auricolari wireless a fornire un’innovativa esperienza Dual Listening che permette di ascoltare simultaneamente la musica, le notifiche e i suoni dell’ambiente circostante». Ciò è possibile grazie alla tecnologia sviluppata dal laboratorio tecnologico in-house Future Lab Program.

Il conduttore acustico spaziale permette al suono generato dietro l’orecchio di raggiungere direttamente il timpano attraverso il driver dell’unità. Il supporto ad anello, creato appositamente per questo dispositivo, si inserisce nel padiglione auricolare, senza ostacolare i suoni ambientali. Il volume si regola automaticamente in base ai rumori di sottofondo, mentre la tecnologia audio Clear Phase impedisce la dispersione del suono per restituire un audio chiaro e limpido.

Gli Xperia Ear Duo sono realizzati in acciaio inossidabile e gomma, possono essere indossati anche con gli occhiali e resistono agli spruzzi d’acqua (certificazione IPX2). All’interno sono presenti il chip CXD5602 e vari sensori a basso consumo (l’autonomia è di circa quattro ore). Per accettare o rifiutare una chiamata è sufficiente annuire o scuotere la testa, mentre per passare al brano successivo o precedente basta muovere il capo a sinistra o destra. La regolazione del volume avviene con un semplice tocco o scorrendo il dito sul dispositivo. Gli auricolari rispondono ovviamente ai comandi vocali attraverso gli assistenti di Apple e Google in esecuzione sullo smartphone collegato via Bluetooth.

Galleria di immagini: Sony Xperia Ear Duo, immagini degli auricolari

La custodia compatta funziona anche da caricabatterie e offre una funzione di ricarica veloce, garantendo un’ora di autonomia con soli sette minuti di ricarica. Gli Xperia Ear Duo saranno disponibili dalla primavera 2018 nelle colorazioni nero lucido e oro. L’applicazione dedicata verrà pubblicata sugli store Google e Apple. Il prezzo non è stato comunicato.