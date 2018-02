MWC 2018, Waze sale sulle auto della Ford

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, la casa automobilistica Ford ha annunciato una novità molto interessante per i suoi clienti. Il costruttore ha fatto sapere che la nota applicazione Waze sarà disponibile per tutti i possessori di un’automobile Ford a partire da aprile del 2018. Nello specifico, potranno disporre dell’app di navigazione tutti i possessori di un’auto Ford al cui interno è presente la piattaforma SYNC 3 nella versione 3.0 o successiva. Gli altri veicoli Ford abilitati all’utilizzo della piattaforma SYNC 3 potranno ricevere un aggiornamento per poter disporre delle funzionalità di Waze.

La partnership tra Ford e Waze era stata annunciata durante lo scorso CES 2018 di Las Vegas e prevede che tutti i possessori di una macchina del costruttore dotata di un sistema infotelematico con la piattaforma SYNC 3 con AppLink potranno disporre di tutti i contenuti dell’app Waze presenti nel loro smartphone iOS. Waze non è la prima applicazione di navigazione degli smartphone che gli utenti Ford possono utilizzare. Grazie alla funzione di mirroring è possibile utilizzare Sygic e FordPass Live Traffic.

La piattaforma SYNC di Ford permette di utilizzare il sistema infotelematico, il touch screen dell’auto e i relativi comandi vocali per gestire alcune app presenti nello smartphone. Il sistema di Ford è basato sulla piattaforma open source “SmartDeviceLink” che è stata adottata anche da altri costruttori di auto.

Waze, si ricorda, è una famosa app di navigazione basata sul crowdsourcing che permette di trovare sempre la strada giusta in mezzo al traffico più caotico delle città.

Accanto all’annuncio di questa novità per le sue auto, Ford, sempre dal Mobile World Congress 2018 di Barcellona, ha anche fatto sapere che l’app per podcast Acast sarà presto disponibile per la sua piattaforma SYNC. Inoltre, in arrivo all’interno della piattaforma anche le app BPme, Radioplayer e Cisco WebEx.