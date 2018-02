MWC 2018: ZTE Blade V9, Blade V9 Vita e Tempo Go

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2018, anche ZTE è protagonista con tre nuovi smartphone Android di fascia media e medio bassa: ZTE Blade V9, ZTE Blade V9 Vita e ZTE Tempo Go.

ZTE Blade V9

Trattasi di un nuovo smartphone che segue la moda attuale, presentando cornici ridotte ed un display allungato con aspect ratio da 18:9. Il rapporto schermo-corpo è all’86,3%, segno che i tecnici di ZTE hanno lavorato molto bene per offrire un design al passo con i tempi. L’obietto del costruttore, infatti, è quello di offrire un prodotto di alta qualità anche nel segmento dei midrange. Il nuovo ZTE Blade V9 presenta, grazie a questo lavoro ingegneristico, misure molto compatte (151,4 x 70,6 x 7,5 mm).

La scheda tecnica mette in evidenza un display da 5,7 pollici con risoluzione FHD+ con aspect ratio da 18:9. Cuore pulsante di questo smartphone Android il processore Qualcomm Snapdragon 450 octa-core con 3GB di memoria RAM e 32GB di storage, oppure con 4GB di RAM e 64GB di storage. Lo spazio interno è espandibile attraverso le classiche memorie microSD. Molta attenzione è stata data al comparto fotografico. Il nuovo ZTE Blade V9 dispone di una doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 e 5MP studiata per garantire ottimi scatti anche in condizione di scarsa luminosità. Frontalmente, per i selfie, spicca un modulo da 8MP.

Ovviamente non mancano tutti quei sensori e supporti oggi immancabili come NFC, GPS/A-GPS/Glonass, WiFI 802.11 b/g/n, LTE, VoLTE, microUSB e persino il jack per le cuffie da 3,5 mm. Non manca nemmeno il sensore per le impronte digitali. Il nuovo ZTE Blade V9 dispone di una batteria da 3200 mAh. Sul fronte software, lo smartphone dispone di Android Oreo 8.1.

ZTE Blade V9 arriverà nei colori Nero, Oro, Blu e Grigio a 269 euro.

ZTE Blade V9 Vita

Trattasi del fratello minore del ZTE Blade V9 e si caratterizza per dimensioni leggermente più compatte (146.8×68.7×7.6mm) e per alcune specifiche tecniche inferiori. La scheda tecnica evidenzia un display da 5,45 pollici con risoluzione HD sempre con aspect ratio da 18:9. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 435 con 2GB di RAM e 16GB di storage, espandibile attraverso memorie microSD. Presente sempre una doppia fotocamera posteriore ma con sensori da 13 e 2MP. Per i selfie, frontalmente, è disponibile una fotocamera da 8MP. Completano la dotazione tecnica un sensore per le impronte, la batteria da 3200 mAh, il 4G, il WiFi ed il Bluetooth. Il sistema operativo è sempre Android Oreo 8.1.

Prezzo di 179 euro.

ZTE Tempo Go

Trattasi di uno smartphone entry level della famiglia Android Go ma non arriverà sul mercato italiano. Trattasi di uno smartphone concreto e senza fronzoli. La scheda tecnica vede la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 210 con 1GB di memoria RAM e 8GB di storage, espandibile attraverso memorie microSD. Due le fotocamere presenti: una posteriore da 5MP ed una anteriore da 2MP. Batteria da 2200mAh, jack per le cuffie e Android Oreo 8.1 (Android Go Edition). Prezzo di 79,99 dollari.