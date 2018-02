Amazon AR View, shopping con la realtà aumentata

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato l’arrivo su Android di una utile e divertente funzionalità già disponibile su iOS dal mese di novembre. Si tratta della funzionalità AR View inclusa nell’app utilizzata da milioni di utenti per cercare ed acquistare prodotti sul popolare sito di shopping online. Sfruttando la realtà aumentata è possibile mettere gli oggetti direttamente nella propria abitazione.

Dopo aver installato l’ultima versione dell’app Amazon Shopping è sufficiente toccare l’icona delle fotocamera nella barra di ricerca (in alto a destra), quindi l’icona AR View e scegliere il prodotto. L’elenco comprende migliaia di oggetti per il salotto, la cucina o il bagno. La funzionalità è particolarmente adatta per verificare lo spazio occupato e il corretto abbinamento con l’arredamento esistente. È possibile spostare il prodotto nella posizione desiderata, ingrandirlo e ruotarlo tramite gesture, come si può vedere nel video.

AR View sfrutta i principi della realtà aumentata per inserire gli oggetti tridimensionali nel mondo reale. In particolare, Amazon ha utilizzato la tecnologia ARCore 1.0 di Google, annunciata pochi giorni fa al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Gli sviluppatori possono usare il kit di sviluppo rilasciato dall’azienda di Mountain View per aggiungere la funzionalità AR nelle loro applicazioni.

Al momento ARCore 1.0 è compatibile solo con 13 smartphone (Google Pixel/Pixel XL/Pixel 2/Pixel 2 XL, Samsung Galaxy S8/S8+/Note 8/S7/S7 edge, LG V30/V30+ (con Android Oreo), ASUS Zenfone AR e OnePlus 5), ma il supporto verrà presto esteso ad altri modelli prodotti da Samsung, Huawei, LG, Motorola, ASUS, Xiaomi, HMD/Nokia, ZTE, Sony e Vivo.