Il Galaxy S9 misura la pressione del sangue

Filippo Vendrame,

I Samsung Galaxy S9, presentati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, nascondono un piccolo “segreto” che risulterà molto utile a tutti coloro che hanno problemi di pressione. La casa coreana ha integrato all’interno dei suoi nuovi top di gamma un innovativo sensore ottico in grado di misurare la pressione del sangue senza bisogno di alcun strumento esterno. Sensore che potrà essere sfruttato immediatamente dall’applicazione “My BP Lab” realizzata da Samsung e da UC San Francisco.

Come è facilmente intuibile, l’app “My BP Lab” permetterà alle persone di monitorare i livelli di pressione sanguigna e di stress per ottenere informazioni dettagliate sul proprio stato di salute e per arrivare, così, a migliorare il proprio benessere quotidiano. Samsung e UC San Francisco realizzeranno uno studio scientifico che permetterà di registrare tutti i dati raccolti attraverso l’app per poi fornire ai partecipanti di questo test tutte le informazioni riguardanti i loro valori di stress e di pressione sanguigna durante l’arco della giornata. Questa sperimentazione durerà 3 settimane ed è rivolta solamente ai cittadini americani maggiorenni. L’app “My BP Lab” sarà disponibile all’interno del Play Store di Google a partire dal prossimo 15 marzo.

Uno degli obiettivi dello studio è quello di ottimizzare l’app “My BP Lab” per fornire feedback più precisi, in modo che gli utenti siano in grado di comprendere meglio i loro livelli di stress e di pressione sanguigna, per gestire la loro salute in maniera più efficace. Lo studio permetterà anche di migliorare l’accuratezza del rilevamento della pressione sanguigna grazie alle moltissime informazioni che saranno registrate durante il periodo dei test. I partecipanti alla ricerca dovranno fornire informazioni molto dettagliate. Oltre a riportare l’esito della rilevazione della pressione, dovranno fornire riscontri sul loro umore, stress, carico di lavoro, dieta e ore di sonno.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy S9, le immagini

Non è chiaro se l’applicazione sarà disponibile anche al di fuori dei confini americani ma trattasi di un ottimo esempio delle potenzialità dei moderni dispositivi mobile che possono rivelarsi molto utili anche nella gestione del proprio stato di salute.