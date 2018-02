MWC 2018, Samsung svela le prime soluzioni 5G FWA

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, Samsung ha portato anche le sue prime soluzioni commerciali 5G end-to-end, svelando un pezzettino del futuro delle telecomunicazioni. La casa coreana alla fiera spagnola ha dunque portato le sue prime soluzioni commerciali 5G FWA che comprendono un router 5G per la casa, un sistema completo 5G Radio Access Network (RAN) composto da un’unità di accesso radio e un RAN virtualizzato, un core di prossima generazione ed una serie di nuovi strumenti di pianificazione delle frequenza radio 3D basate sulle AI.

Grazie al suo lavoro di ricerca e sviluppo, Samsung è riuscita a sviluppare i primi modem 5G commerciali ASIC-based e RFIC mmWave che hanno consentito di progettare unità di accesso compatte e CPE. Questi prodotti sono già stati testati attraverso mesi di prove sul campo in diversi mercati. Il 23 febbraio, la Federal Communications Commission (FCC) americana ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo delle nuove unità 5G di Samsung. Questi sono i primi prodotti 5G basati sulla tecnologia delle onde millimetriche ad aver ottenuto l’approvazione da parte degli organi governativi. Queste soluzioni che la casa coreana ha portato alla fiera spagnola saranno implementate nella prima rete commerciale 5G che verrà lanciata nel 2018 negli Stati Uniti.

Samsung, dunque, si è dimostrata particolarmente attiva nel 5G realizzando una serie di prodotti che permetteranno di sperimentare sul campo le prime reti basate su questo nuovo standard di comunicazione. Una tecnologia che punta a rivoluzionare il modo di comunicare grazie alle altissime velocità e alle ridotte latenze che permetteranno di abilitare tutta una serie di servizi di valore aggiunto.

Per esempio, al Mobile World Congress 2018, Samsung mostrerà i benefici del 5G per le Smart City ed in particolare nell’ambito delle strade e dei trasporti.