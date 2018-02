MWC 2018: TP-Link presenta Neffos N1 e C7

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, TP-Link ha annunciato l’ampliamento della sua gamma di smartphone Android, con i due nuovi modelli Neffos N1 e Neffos C7. Trattasi di due prodotti interessanti su cui l’azienda ha lavorato molto, soprattutto per ottimizzare il comparto fotografico e rendere l’esperienza d’uso divertente e pratica.

TP-Link Neffos N1

Trattasi di uno smartphone Android che strizza l’occhio agli amanti della fotografica mobile. Questo dispositivo, infatti, dispone di una doppia fotocamera posteriore che utilizza sia un sensore Sony IMX386 RGB che un sensore monocromatico. Un mix che permette, secondo la società, di ottenere risultati importanti con una qualità fotografica di altissimo livello.

Foto di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità grazie all’utilizzo di algoritmi che permettono la riduzione del rumore nelle immagini. La doppia fotocamera consente alle persone di scattare foto anche con effetto bokeh, una funzione che oggi è molto richiesta sugli smartphone con doppia fotocamera. Non solo qualità fotografiche, comunque, in quanto il nuovo TP-Link Neffos N1 dispone anche di un potente processore MediaTek Helio P25 da 2.6 GHz con 4 GB di RAM e 64GB di storage. Il display presenta una diagonale da 5,5 pollici con risoluzione Full HD. La camera frontale, invece, dispone di un sensore da 8MP grandangolare. La scheda tecnica si conclude con il 4G, il WiFi, il Bluetooth, il sensore posteriore per le impronte digitali e la batteria da 3260mAh con ricarica rapida. Arriverà a giugno a 399 euro.

TP-Link Neffos C7

Trattasi di un elegante smartphone Android dotato di una scocca in alluminio al cui interno è racchiuso un display da 5,5 pollici con risoluzione HD. Anche in questo modello la società ha curato particolarmente la componente fotografica. Posteriormente trova posto una fotocamera da 13MP, mentre frontalmente è presente un sensore da 8MP grandangolare per i selfie. Inoltre, grazie al “Beautify Mode“, i ritratti potranno essere migliorati automaticamente. Grazie alla funzione “flash screen”, invece, i selfie scattati potranno disporre della massima qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

TP-Link Neffos C7 adotta un processore MediaTek MT6750, 2GB di RAM e 16GB di storage. Non mancano LTE, WiFi, Bluetooth ed un sensore per le impronte digitali. La batteria integrata è da 3060mAh. Prezzo di 159 euro con disponibilità immediata.