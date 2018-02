Xiaomi Mi MIX 2S, annuncio il 27 marzo

Luca Colantuoni,

Le indiscrezioni di qualche giorno era sbagliate. Il produttore cinese non ha annunciato nessun smartphone al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, ma la manifestazione è stata l’occasione per mostrare i modelli disponibili in Spagna e per aprire il primo store nella capitale catalana. Un portavoce dell’azienda ha però confermato che lo Xiaomi Mi MIX 2S verrà presentato il 27 marzo.

Come si intuisce dal nome, il Mi MIX 2S è la versione migliorata dell’attuale Mi MIX 2. In base alle informazioni che circolano da diverse settimane, lo smartphone avrà un design “full screen“. Lo spessore delle cornici è stato ulteriormente ridotto per lasciare più spazio alla visualizzazione dei contenuti. La fotocamera frontale è stato spostata nell’angolo superiore destro (è visibile solo un piccolo foro), mentre il lettore di impronte digitali è sotto lo schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2180×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9.

Per la doppia fotocamera posteriore potrebbe essere usato un sensore Sony IMX363 da 12 megapixel che, insieme al sensore secondario, consentirà di applicare diversi effetti, sfruttando le funzionalità di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i componenti interni si prevedono un processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria flash. Lo smartphone integrerà un modulo LTE “global”, quindi compatibile con tutte le reti del mondo. Ciò significa che Xiaomi venderà il Mi MIX 2S anche in Europa.

Il sistema operativo sarà quasi sicuramente Android 8.0 Oreo con interfaccia MIUI 9. Per la conferma ufficiale si dovrà attendere ancora 30 giorni.