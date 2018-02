Facebook non condivide i post #facebookdown

Filippo Vendrame,

Facebook sta avendo alcuni problemi dal primo pomeriggio di oggi. Non si tratterebbe di un blackout vero e proprio ma piuttosto di una curiosa limitazione del servizio. In buona sostanza, un discreto numero di utenti si starebbe lamentando di non riuscire più ad aggiornare il proprio stato o a condividere qualche link sulla piattaforma attraverso il PC. Provando infatti ad utilizzare il box degli aggiornamenti di stato, al primo click, il box semplicemente scompare, lasciando gli utenti nell’impossibilità di condividere qualcosa.

L’anomalia è davvero molto particolare e non è chiaro da cosa possa essere causata. Tuttavia, su Twitter, provando a dare un’occhiata agli hashtag #facebookdown e #facebook si scopre che più di qualcuno ha segnalato il disagio. La problematica non colpisce le app mobile che continuano a funzionare regolarmente. Facebook non ha diramato nessun comunicato e non è chiaro, a questo punto, quando il problema possa rientrare. Sicuramente è in corso un qualche tipo di guasto tecnico alla piattaforma che impedisce il suo regolare funzionamento ma nella lunga storia di problemi tecnici del social network questo disagio appare nuovo e probabilmente mai sperimentato.

L’auspicio è che il problema possa rientrare quanto prima per consentire a tutti gli iscritti di poter tornare ad utilizzare il social network regolarmente.