Moto E5 Plus con schermo 18:9 da 5,8 pollici?

Luca Colantuoni,

Nonostante le numerose indiscrezioni che circolavano da diverse settimane, Motorola non ha annunciato nessun smartphone al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il produttore ha tuttavia già pianificato il lancio di vari modelli, tra cui la quinta generazione dei Moto E. Il noto leaker Evan Blass ha condiviso su Twitter la prima immagine ufficiale nel Moto E5 Plus.

La foto evidenzia chiaramente la novità più rilevante, ovvero l’ampio schermo con rapporto di aspetto 18:9. Diagonale e risoluzione non sono note, ma si prevede un display da 5,8 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), visto che l’attuale Moto E4 Plus possiede uno schermo 16:9 da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel). Anche il design sembra migliorato e più simile a quello della serie Moto Z, quindi spessore inferiore rispetto alla precedente generazione. Il telaio è chiaramente il alluminio.

L’aumento dello screen-to-body ratio è stato ottenuto anche spostando sul retro il lettore di impronte digitali (sotto il logo M). Il modulo fotografico è sempre di forma circolare, ma è sporgente (quello del Moto E4 Plus è incassato). All’interno si notano il flash LED e due cerchi, ma solo uno di essi corrispondente alla fotocamera. Il secondo potrebbe essere per l’autofocus laser. La fotocamera frontale è invece doppia (con flash LED), come si vede chiaramente dell’immagine. Visibili anche il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un processore quad core, 3 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 8.0 Oreo. Il Moto E5 avrà invece uno schermo più piccolo con il tradizionale rapporto di aspetto 16:9.