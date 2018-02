MWC 2018: ASUS annuncia la nuova serie ZenFone 5

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona tre nuovi smartphone della serie ZenFone 5. ZenFone 5Z e ZenFone 5 condividono il design e quasi tutte le specifiche, tranne il processore e la quantità massima di memoria. Lo ZenFone 5 Lite ha invece un aspetto differente e una dotazione hardware inferiore. Il produttore taiwanese ha presentato anche lo ZenFone Max (M1) e mostrato il convertibile NovaGo con Snapdragon 835 e Windows 10 S.

ASUS ZenFone 5 e 5Z

Questi due smartphone hanno un telaio in alluminio, cover posteriore in vetro e schermo Super IPS+ da 6,2 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. La parte superiore del display è stata ritagliata per fare posto alla fotocamera frontale, ottenuto un “notch” simile a quello dell’iPhone X. Lo ZenFone 5 integra un processore Snapdragon 636, 4/6 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre per lo ZenFone 5Z è stato scelto un processore Snapdragon 845, affiancato da 4/6/8 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage.

La dotazione hardware comprende inoltre uno slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, altoparlanti stereo, audio Hi-Fi, jack da 3,5 millimetri, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e batteria da 3.300 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia ZenUI 5. Entrambi saranno in vendita nelle colorazioni Midnight Blue e Meteor Silver. Il prezzo base dello ZenFone 5Z è 479 euro.

ASUS ZenFone 5 Lite

Lo ZenFone 5 Lite è il modello entry level della serie. Lo schermo da 6 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e quindi un rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 630 o Snapdragon 430, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, dual camera posteriore e frontale, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1, NFC e LTE. Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia ZenUI 4. Tre i colori: Midnight Black, Rouge Red e Moonlight White. Ignoto il prezzo.

ASUS ZenFone Max (M1)

Lo ZenFone Max (M1) è infine la versione più piccola dello ZenFone Max Plus (M1). La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), processore Snapdragon 430 o Snapdragon 425, 2/3 GB di RAM, 16/32 GB di memoria flash, dual camera posteriore da 13 o 16 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 8 o 13 megapixel, moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE, batteria da 4.000 mAh. Tre i colori: Deepsea Black, Sunlight Gold e Ruby Red. Il prezzo è ignoto.