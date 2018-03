Consumer Reports: iPhone X vince sulla fotocamera

Marco Grigis,

iPhone X vince la gara come smartphone dalle migliori fotocamere. È quanto sostiene Consumer Reports, nel sottolineare come l’ultimo nato in casa Apple sia il dispositivo mobile dalla resa fotografica migliore, grazie soprattutto alla doppia ottica di cui dispone. Il podio della classifica è comunque tutto ad appannaggio di Cupertino, con iPhone 8 e iPhone 8 Plus rispettivamente alla seconda e alla terza posizione.

Consumer Reports è considerato uno dei magazine più affidabili sul fronte delle recensioni per i dispositivi elettronici, soprattutto negli Stati Uniti. Il parere della testata è preso in considerazione non solo dagli utenti, ma anche dalle stesse aziende: la pubblicazione non è solita fare sconti, basti pensare alle polemiche sorte a seguito della recensione della prima versione di MacBook Pro con Touch Bar. Qualche ora fa, il gruppo ha deciso di aggiornare la propria classifica relativa alle migliori fotocamere su smartphone, analizzando dieci dei dispositivi più venduti sul mercato.

Così come già accennato, iPhone X ha raggiunto la prima posizione, seguito a ruota da iPhone 8 da 4.7 pollici e da iPhone 8 Plus da 5.5. Il successo del recente smartphone di Cupertino è dovuto alle ottiche, un tele e un grandangolo entrambi da 12 megapixel, con aperture rispettivamente ƒ/2.4 e ƒ/1.8, a cui si aggiunge uno zoom ottico 2X. Consumer Reports ha valutato fattori come la risoluzione, il range dinamico, l’accuratezza dei colori, il rumore visivo e molti altri ancora.

La classifica fine del magazine è così composta:

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

Samsung Galaxy S8+;

iPhone 7;

iPhone 6s Plus;

Galaxy S8;

Galaxy Note8;

iPhone 7 Plus;

Galaxy S8 Active.

La lista non tiene ovviamente conto dei nuovi Samsung Galaxy S9, presentati la scorsa domenica in quel di Barcellona, quindi è probabile assistere a dei cambiamenti di posizionamento nelle prossime settimane. Samsung ha infatti molto investito sulle fotocamere per questa edizione del suo smartphone, tanto da improntare l’intera campagna promozionale attorno alla bontà degli scatti.