Google Hangouts Chat disponibile per tutti

Luca Colantuoni,

Durante l’evento Cloud Next 2017 (circa un anno fa), Google aveva annunciato due nuovi servizi avanzati per le aziende. Hangouts Meet (piattaforma dedicata alle videoconferenze) è disponibile da tempo, mentre quella dedicata alla messaggistica, ovvero Hangouts Chat, poteva essere utilizzata solo dagli utenti iscritti all’Early Adopter Program. Da ieri è accessibile a tutti gli abbonati della G Suite.

Hangouts Chat è sostanzialmente una valida alternativa a Slack o Microsoft Teams. Una delle funzionalità più utili è quella che permette di creare stanze virtuali con un numero massimo di 8.000 membri, ad esempio per mettere in contatto i vari team all’interno di un’azienda o gruppi di persone che lavorano sullo stesso progetto. Sono supportate 28 lingue e sono disponibili le applicazioni desktop per Windows e macOS, oltre alle app Android e iOS, e all’interfaccia web.

Ovviamente c’è una stretta integrazione con gli altri servizi inclusi nella G Suite, come Docs, Sheets, Slides, Hangouts Meet e Drive. Google utilizza l’intelligenza artificiale per velocizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività. Hangouts Chat include 25 bot che permettono di eseguire vari compiti. Il bot @Meet, ad esempio, consente di organizzare un meeting utilizzando le informazioni di Calendar, mentre il bot @Google Drive segnala quando i file vengono condivisi. Altri bot possono essere creati con le API rilasciate da Google.

L’azienda di Mountain View ha annunciato infine la funzionalità Quick Access per Docs, simile a quella presente in Drive, che sfrutta l’intelligenza artificiale per suggerire i file più rilevanti in base all’attività dell’utente e alle informazioni contenute nei documenti.