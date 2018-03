Huawei P20 e P20 Lite, immagini degli smartphone

Luca Colantuoni,

Huawei annuncerà i nuovi smartphone durante un evento organizzato a Parigi per il 27 marzo. Il produttore cinese dovrebbe mostrare tre modelli: P20 Pro, P20 e P20 Lite. Il noto leaker Evan Blass ha recentemente pubblicato su Twitter le immagini degli ultimi due dispositivi, entrambi con schermo 18:9 e doppia fotocamera posteriore.

L’invito di Huawei per l’evento contiene un chiaro riferimento (tre cerchi) alla tripla fotocamera posteriore. Questa particolare configurazione sarà però esclusiva del P20 Pro. Gli altri due modelli avranno una tradizionale dual camera posizionata nell’angolo superiore sinistro, come si può vedere nelle immagini. Non è noto tuttavia se Huawei userà ottiche Leica per tutti. Sotto la fotocamera del P20 è scritto “Summarit H1:5.3/85”, mentre sotto la fotocamera del P20 Lite è scritto “Dual Lens Hybrid Zoom”.

Le foto mostrano inoltre la differente posizione del lettore di impronte digitali: sotto lo schermo nel P20, sul retro nel P20 Lite. Caratteristica comune è la “tacca” nella parte superiore del display, simile a quella dell’iPhone X, che ospita la fotocamera frontale e i sensori. Ovviamente gli smartphone nelle immagini sono prototipi, quindi il design finale potrebbe essere diverso. La fonte di Evan Blass afferma che il P20 Lite avrà uno schermo da 5,6 pollici con risoluzione di 2250×1080 pixel e integrerà un processore Kirin 659, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash.

Le fotocamere posteriori avranno una risoluzione di 16 megapixel. Per la batteria si prevede una capacità di 3.520 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0.