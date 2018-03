Huawei Watch 3 in sviluppo, ma non uscirà presto

Floriana Giambarresi,

Al Mobile World Congress 2018, Huawei ha annunciato il notebook Matebook X e i tablet MediaPad M5 ma, nonostante le indiscrezioni, non è pervenuto alcun annuncio circa un nuovo smartwatch. Ora il CEO della compagnia Richard Yu ha confermato a TechRadar che Huawei Watch 3 è attualmente in fase di sviluppo ma non sarà lanciato a breve. Il motivo? Huawei Watch 2 sta vendendo abbastanza bene e l’azienda non ritiene al momento necessario un nuovo modello.

Nello specifico, il numero uno di Huawei ha dichiarato che la casa produttrice non sente la necessità di rilasciare il nuovo smartwatch mentre il modello attualmente in commercio continua a ottenere buoni risultati di vendita. L’indossabile di terza generazione arriverà, dato che è in fase di sviluppo, ma «non abbiamo fretta, quindi lanceremo il nuovo orologio più tardi».

Non è stata fornita alcuna informazione circa la data di presentazione ufficiale dunque appare evidente che il Huawei Watch 3 non sarà annunciato il 27 marzo, giorno in cui è previsto il reveal dell’atteso Huawei P20. Dato che il Watch 2 è stato presentato a febbraio dello scorso anno, proprio in occasione del Mobile World Congress 2017, vi è la possibilità che la casa cinese sfrutti l’IFA 2018 di settembre per rivelare il nuovo dispositivo ma qualora lo smartwatch di seconda generazione dovesse continuare a ottenere buone vendite, Huawei potrebbe slittare il lancio del successore al prossimo anno.

Huawei Watch 2 ha ricevuto buone recensioni nonostante uno schermo un po’ piccolo, performance a volte lente e un design meno premium rispetto al predecessore; tuttavia, il buon successo sottolineato dal CEO di Huawei lascia ipotizzare che la nota azienda potrebbe non cambiarne la formula. Nel frattempo, l’attenzione del pubblico e della stampa si sposta al 27 marzo, giorno in cui la società svelerà a Parigi il suo nuovo smartphone di punta: Huawei P20, che potrebbe esser dotato di due o tre fotocamere.