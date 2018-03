LG G7 mostrato al Mobile World Congress

Luca Colantuoni,

LG ha presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona solo il V30S ThinQ, versione più “intelligente” del V30. Il produttore coreano ha tuttavia mostrato di nascosto un G7 con schermo OLED, insieme ad altri due modelli (Q7 e V35) e ad uno smartwatch.

Il nome in codice dello smartphone è Neo, come si può leggere nella targhetta sul tavolo. Il design è piuttosto diverso da quello dell’attuale G6, in quanto si nota una “tacca” nella parte superiore dello schermo, come nell’iPhone X e nello ZenFone 5Z. Le cornici sono molto sottili e il telaio ha una cover posteriore in vetro. Un portavoce di LG ha dichiarato che si tratta di un concept mostrato ai partner e agli operatori telefonici.

La dotazione hardware del dispositivo comprende uno schermo da 6 pollici con risoluzione di 3120×1440 pixel e rapporto di aspetto 19.5:9, un processore octa core Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel (obiettivo con aperture f/1.6 e f/1.9), fotocamera frontale da 8 megapixel, lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 3.000 mAh. La versione G7+ integra invece 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Secondo il noto leaker Evan Blass, il vero LG G7 (nome in codice Judy) verrà presentato nel mese di giugno.