Samsung Galaxy S8, Android 8 Oreo ora in Italia

Floriana Giambarresi,

Dopo l’interruzione del rollout a causa di riavvii casuali e inaspettati, Android 8.0 Oreo è ufficialmente disponibile su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ insieme alla Samsung Experience 9.0, in un pacchetto unico adesso in download in Italia.

L’atteso aggiornamento software del sistema operativo ad Android 8.0.0 Oreo è dunque pronto per l’installazione sui Samsung Galaxy S8 acquistati in Italia, con un rollout iniziato dagli smartphone non brandizzati, che possono scaricarlo via OTA (over-the-air) andando su Impostazioni -> Aggiornamenti software -> Scarica aggiornamenti manualmente. La versione del software è la G950FXXU1CRB7 (per Galaxy S8) o G955FXXU1CRB7 (per Galaxy S8+) e la dimensione del file è di ben 1405,78 MB, dunque in caso di spazio nella memoria limitato è consigliabile liberarne un po’ di quantità per accoglierlo senza problematiche.

Le novità introdotte su Samsung Galaxy S8 e S8+ con Android 8.0 Oreo e Samsung Experience 9.0 non sono poche: tanti i cambiamenti e le nuove funzionalità a disposizione degli utenti, sia in relazione alle app Google che alle app Samsung. Nelle note ufficiali dell’update si legge infatti una lunga lista di funzioni, dettagliate qui di seguito.

Dati biometrici (viso, impronte digitali e iridi) disponibili unicamente quando si usa un tipo di blocco schermo sicuro (PIN, segno o password)

(viso, impronte digitali e iridi) disponibili unicamente quando si usa un tipo di blocco schermo sicuro (PIN, segno o password) Pannello rapido : gestione delle notifiche per ogni applicazione tramite le categorie di notifica. Per le notifiche attualmente non visibili, le icone verranno visualizzate nella parte inferiore del pannello notifiche

: gestione delle notifiche per ogni applicazione tramite le categorie di notifica. Per le notifiche attualmente non visibili, le icone verranno visualizzate nella parte inferiore del pannello notifiche Schermata Home : basta tenere premuta un’applicazione per visualizzare i collegamenti alle attività comuni o consigliate all’interno dell’app. I badge di notifica sulle icone delle applicazioni sono collegati al pannello notifiche

: basta tenere premuta un’applicazione per visualizzare i collegamenti alle attività comuni o consigliate all’interno dell’app. I badge di notifica sulle icone delle applicazioni sono collegati al pannello notifiche Tastiera Samsung : la batta degli strumenti permette di accedere rapidamente a funzioni utili; la tastiera GIF permette di inviare GIF e sono disponibili altre tastiere a contrasto elevato;

: la batta degli strumenti permette di accedere rapidamente a funzioni utili; la tastiera GIF permette di inviare GIF e sono disponibili altre tastiere a contrasto elevato; Prestazioni di sistema : i servizi in background sono limitati per migliorare le prestazioni del telefono e la durata della batteria; le app in esecuzione vengono sempre visualizzate nel pannello notifiche

: i servizi in background sono limitati per migliorare le prestazioni del telefono e la durata della batteria; le app in esecuzione vengono sempre visualizzate nel pannello notifiche Tag edge : dimensioni dei caratteri, colori e altre impostazioni migliorate per una maggiore visibilità del pannello. Aggiunti altri 3 effetti di illuminazione e personalizzazione dei colori per le app

: dimensioni dei caratteri, colori e altre impostazioni migliorate per una maggiore visibilità del pannello. Aggiunti altri 3 effetti di illuminazione e personalizzazione dei colori per le app Schermata di blocco e Always On Display : nuovi stili dell’orologio disponibili ed è possibile regolare la trasparenza delle notifiche per ottenere l’aspetto desiderato

: nuovi stili dell’orologio disponibili ed è possibile regolare la trasparenza delle notifiche per ottenere l’aspetto desiderato Smart View : è possibile oscurare lo schermo del Galaxy S8 quando si usa la condivisione con un altro schermo

: è possibile oscurare lo schermo del Galaxy S8 quando si usa la condivisione con un altro schermo Samsung Account : novità sulle impostazioni dell’account e informazioni sul profilo

: novità sulle impostazioni dell’account e informazioni sul profilo Samsung Cloud , migliore visualizzazione, gestione e novità nelle archiviazioni dei file

, migliore visualizzazione, gestione e novità nelle archiviazioni dei file Doppio Account Samsung

Trova dispositivo personale : è possibile eseguire il backup remoto di Area Personale in Samsung Cloud in caso di smarrimento dello smartphone e bloccare Samsung Pass tramite Trova dispositivo personale

: è possibile eseguire il backup remoto di Area Personale in Samsung Cloud in caso di smarrimento dello smartphone e bloccare Samsung Pass tramite Trova dispositivo personale Samsung DeX : si possono vedere più app contemporaneamente, usare Game Launcher in DeX per giocare a schermo intero ed è stato aggiunto il supporto per 2 cover Samsung aggiuntive

: si possono vedere più app contemporaneamente, usare Game Launcher in DeX per giocare a schermo intero ed è stato aggiunto il supporto per 2 cover Samsung aggiuntive Altri miglioramenti.

Data la quantità di modifiche disponibili su Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+, è consigliabile effettuare l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo il prima possibile.