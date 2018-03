Marco Grigis,

Grandi novità nell’universo dell’intrattenimento domestico, con una nuova partnership fra due colossi che, ormai da tempo, dominano il mercato mondiale. Sky e Netflix, infatti, hanno annunciato un’interessante collaborazione per l’Europa, il tutto a vantaggio dello spettatore. L’intero catalogo di Netflix sarà infatti proposto all’interno di un pacchetto d’abbonamento di Sky TV, grazie alla piattaforma Sky Q.

L’emittente satellitare, da tempo presente anche sulle piattaforme digitali per lo streaming, garantirà presto ai propri clienti la possibilità di accedere al catalogo di Netflix, attraverso un pacchetto d’intrattenimento ad hoc. Alla classica offerta di Sky, di conseguenza, si aggiungeranno moltissime ore di programmazione in Ultra HD, il tutto per il massimo della comodità per lo spettatore, in grado di gestire più facilmente le proprie necessità di visione con un unico abbonamento.

L’applicazione di Netflix sarà integrata in Sky Q, la nuova declinazione della visione in ambiente domestico, già molto apprezzata dagli abbonati grazie alla possibilità di moltiplicare la visione su qualsiasi schermo disponibile all’interno dell’abitazione. L’integrazione avverrà approfittando della facilità d’uso dell’interfaccia di Sky Q: i clienti potranno trovare facilmente gli show di Netflix preferiti, anche approfittando dei comandi vocali. Non ultimo, per chi fosse già cliente, vi sarà la possibilità di migrare l’attuale account di streaming direttamente nel pacchetto Sky, per renderne più pratica e immediata la fruizione.

Grande soddisfazione in merito al progetto è stata espressa da Andrea Zappia, AD Sky Italia, convinto questa partnership garantirà agli utenti un offerta unica nel suo genere:

Siamo di fronte a una tappa rivoluzionaria nel nostro percorso di innovazione tecnologica e culturale, che oggi può accelerare grazie agli investimenti ed alle sinergie sviluppate a livello di Gruppo. Appena tre mesi fa, con il lancio di Sky Q anche in Italia, abbiamo presentato un modo nuovo di vivere la tv. Oggi, grazie ad un accordo senza precedenti, Sky Q diventa la piattaforma dove è possibile trovare tutti i migliori contenuti di intrattenimento al mondo, accessibili con un solo click. Siamo felici che Netflix abbia scelto Sky come partner europeo e che la loro popolare offerta di titoli sarà così disponibile accanto ai contenuti Sky. Una conferma dell’impegno costante di Sky ad offrire la migliore esperienza televisiva possibile ai suoi clienti.

Dello stesso avviso anche Jeremy Darroch, CEO del Gruppo Sky:

Le nuove interessanti funzionalità in arrivo su Sky Q consentiranno ai clienti Sky di avere maggior accesso al miglior intrattenimento offerto sulla migliore piattaforma di prodotto. Riunendo i contenuti Sky e Netflix sotto lo stesso tetto, al fianco dei programmi targati HBO, Showtime, Fox e Disney, stiamo rendendo l’esperienza di intrattenimento ancora più semplice e immediata per i nostri clienti. I nostri recenti annunci dimostrano la nostra volontà di estendere la nostra leadership come fornitori della migliore esperienza di visione ed esperienza utente in Europa.

Reed Hastings, amministratore delegato di Netflix, ha sottolineato come questa collaborazione sia davvero importante in termini di unificazione dell’offerta, disponibile agli utenti su un’unica e comoda piattaforma:

Siamo lieti di collaborare con Sky per riunire sotto lo stesso tetto il meglio delle ultime tecnologie e dello storytelling. Grazie a questa nuova partnership e allo straordinario catalogo di contenuti originali Netflix da tutto il mondo, i clienti Sky potranno avere accesso diretto e godersi il meglio dell’intrattenimento su una sola piattaforma.

L’arrivo di Netflix sulla piattaforma Sky Q dovrebbe avvenire il prossimo anno, con un lancio nel Regno Unito e in Irlanda, nonché in Italia, Germania e Austria. L’accordo si estende anche alle piattaforme digitali del gruppo SKY: nel Regno Unito l’applicazione di Netflix sarà inserita sulla Smart Stick di Now TV, mentre in Italia sarà resa disponibile sui dispositivi abilitati.