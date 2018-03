TaoTronics, soundbar con audio stereo in offerta

Floriana Giambarresi,

Gli italiani amano la TV, oggi meglio se di dimensioni molto ampie perché capace di offrire la sensazione di essere in un piccolo cinema. In tal senso il comparto sonoro assume un ruolo fondamentale e sono in molti a scegliere di affiancare una soundbar che possa dare un maggior coinvolgimento; a tal proposito si segnala che la Soundbar Taotronics TT-SK15 con impianto audio stereo e Bluetooth è in offerta su Amazon, con un prezzo che passa dai 72 euro a 57 euro con spedizione gratuita.

Trasformare il salone di casa in un piccolo cinema personale per vedere i film del grande schermo nel comfort di casa significa affiancare al proprio TV una soundbar che possa migliorare la qualità dell’audio; la soluzione TaoTronics, oggetto della promozione sul noto e-commerce, dispone di 4 altoparlanti (potenza 40 watt) e 2 radiatori passivi per bassi più intensi. Assente il subwoofer, invece.

Dalle dimensioni pari a 87,5 x 8,7 x 6,5 cm e con un peso di 2,5 chilogrammi, la soundbar TaoTronics è installabile non solo sotto della televisione o sul mobile ma anche sulla parete, per garantire alla camera un tocco ancora più moderno, minimizzare il rimbombo ed occupare meno spazio nel salone di casa. Realizzata in plastica di tipo ABS e rivestita in un soffice feltro, secondo il produttore riesce a durare per anni.

Per quanto concerne i collegamenti, la SoundBar TT-SK15 offre i principali ingressi per il segnale audio più usati che consistono in un’entrata stereo RCA, un ingresso AUX in laterale per il jack stereo da 3,5 mm e un ingresso per cavo digitale coassiale tramite cui è possibile connettere il dispositivo a una sorgente di segnale audio digitale. È inoltre possibile connettere altri dispositivi come PC, DVD, smartphone e tablet mediante la connettività Bluetooth supportata. Non manca un telecomando e i tasti di controllo in metallo integrati nella soundbar per controllare rapidamente volume e traccia audio in riproduzione.

Una soundbar di fascia bassa ma di buona qualità e soprattutto versatile, comoda in diversi contesti, quella proposta da TaoTronics, di cui è dunque possibile dotarsi approfittando dello sconto odierno su Amazon.