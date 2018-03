Volantino Unieuro, tanti sconti sino al 50%

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che rimarrà valido sino al prossimo 22 marzo. Trattasi di un volantino molto interessante in quanto la catena di elettronica ha deciso di scontare sino al 50% moltissimi prodotti di tante categorie. Tra gli smartphone, per esempio, il Huawei Mate 10 Pro è proposto a 779,90 euro, mentre il nuovo Samsung Galaxy A8 è acquistabile a 449,90 euro.

Da evidenziare anche l’iPhone X 64GB a 1099 euro e l’iPhone SE a 299 euro. Anche da Unieuro è possibile prenotare il Galaxy S9 e rientrare nella promozione che permette di rottamare un proprio vecchio smartphone e ottenere un rimborso da parte di Samsung sino a 450 euro. Tante le proposte anche nel mondo dei PC per tutti coloro che hanno bisogno di acquistare un nuovo computer dotato del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il Surface Pro 2017 in versione base con Type Cover inclusa è proposto, durante tutto il periodo di validità del volantino, al prezzo di 799,99 euro. Oppure, l’apprezzato convertibile Lenovo Yoga Yoga 520 è venduto a 499,99 euro.

Per gli appassionati del mondo del gaming si evidenzia, all’interno del volantino di Unieuro, l’offerta sulla console PS4 1TB con doppio controller ed un gioco al prezzo di 299,98 euro. Presente anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che amano la vera alta definizione.

Per esempio, il modello LG TV LED Smart Ultra HD 4K 55UJ635V con schermo da 55 pollici è venduto al prezzo di 599 euro. Non mancano, infine, tanti accessori, gadget e prodotti come robot per le pulizie e droni.