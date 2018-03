A-Zone, la bilancia che si connette al telefono

Floriana Giambarresi,

La bilancia pesapersone è fondamentale per tenere sotto controllo il peso ma anche per valutare i propri progressi di dieta o allenamento in palestra. Se poi è una bilancia Bluetooth con anche il calcolo della composizione corporea può connettersi allo smartphone e offrire un livello di monitoraggio successivo: è il caso della bilancia pesapersone digitale A-Zone, oggetto di una super offerta odierna su Amazon per cui il prezzo scende dai 59 euro ai 36,54 euro con spedizione gratuita, con uno sconto di circa il 40%.

Le bilance connesse soppianteranno presto le tradizionali bilance analogiche per via del loro aspetto ultra-moderno ma soprattutto per via delle opzioni aggiuntive che offrono; infatti, oltre a pesare sono capaci di restituire altri dati sul corpo interessanti sotto diversi punti di vista, mostrandoli poi anche su un dispositivo intelligente come lo smartphone o il tablet.

Realizzata in vetro temperato resistente agli urti e provvista di un display LCD retroilluminato di grandi dimensioni (4,3 pollici) così da offrire un’alta visibilità in ogni condizione di luce dell’ambiente, la soluzione A-Zone oggetto dell’offerta non è dunque solo una bilancia pesapersone ma permette anche di calcolare la composizione corporea. Ciò significa che oltre al peso del corpo, si otterranno facilmente informazioni quali percentuale di grasso corporeo, la massa ossea, indice di massa corporea (BMI), la massa muscolare, percentuale di acqua corporea, il grasso viscerale e il metabolismo basale (BMR / ckal). Tutto ciò per monitorare la propria salute e conoscere meglio il proprio corpo.

La bilancia smart di A-Zone funziona con quattro batterie AA, ha una capacità di peso di 180kgs/400 Kg ed è ideale anche per le famiglie numerose poiché pesa e rileva fino a otto utenti, i quali avranno a disposizione un proprio profilo unico non solo per il monitoraggio del peso corporeo nel tempo ma anche per controllare gli altri dati rilevati. Ciò è possibile mediante l’applicazione dedicata, scaricabile gratuitamente su dispositivi Android (come i telefoni Samsung, Sony, LG, Wiko, Alcatel, Asus eccetera) o iOS (iPhone e iPad), che permette di avere un resoconto e di vedere un andamento temporale dei valori misurati. La possibilità di dialogare con lo smartphone per mantenere peso e forma sotto controllo è possibile grazie alla tecnologia Bluetooth, oggi a disposizione in ogni dispositivo.

Trattasi dunque di una buona bilancia smart economica che rende più semplice il monitoraggio del proprio corpo sotto ogni aspetto, di cui è possibile dotarsi approfittando dello sconto odierno su Amazon.