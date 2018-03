Instagram, in arrivo le chiamate audio e video?

Filippo Vendrame,

Instagram potrebbe presto diventare molto di più che un social network e permettere anche di effettuare chiamate e videochiamate. All’interno degli APK delle app Instagram e Instagram Direct sono state trovate icone per le chiamate e le videochiamate. Gli APK spesso permettono di scoprire alcune nuove funzionalità a cui gli sviluppatori stanno lavorando e che non sono state ancora ufficializzate. Nel caso in oggetto sembra che il social network fotografico abbia in serbo qualcosa di davvero importante per i suoi utenti.

Quanto emerso dall’analisi degli APK rafforza le speculazioni emerse a gennaio sulla possibilità che Instagram potesse lanciare un servizio di chiamate video. All’epoca, il social network non aveva voluto commentare l’indiscrezione e anche adesso Instagram, su sollecito di TechCrunch, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione su quanto scoperto negli APK delle app. Ma per il social network fotografico si fa molto difficile trincerarsi dietro un “no comment”, in quanto questa scoperta parla molto chiaro ed evidenzia l’impegno della società nel voler offrire nuovi e potenti strumenti di comunicazione.

L’aggiunta delle chiamate vocali e video renderebbe Instagram una migliore alternativa a Snapchat che ha lanciato per la prima volta le videochiamate nel 2014. In realtà, è probabilmente strano che il social network non abbia già lanciato questa funzionalità visto che dispone di una piattaforma hardware in grado di gestire le comunicazioni video.

Inoltre, le esperienze delle altre app di proprietà di Facebook hanno evidenziato come gli iscritti amino utilizzare questi servizi di chiamata e di videochiamata.

Instagram, dunque, potrebbe in futuro proporre ai suoi iscritti nuovi modi di comunicare che potrebbero migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso di una piattaforma già oggi particolarmente apprezzata dagli utenti e che sta continuando a crescere molto velocemente.