Light Phone 2, telefono per chiamate e messaggi

Luca Colantuoni,

Gli smartphone sono ormai utilizzati per qualsiasi compito più o meno complesso, come navigazione web, riproduzione video, accesso ai social network, giochi e fotografie. Le “vecchie” funzionalità sono diventate sempre meno importanti. Ecco perché una startup di New York ha progettato un telefono minimalista che permette solo di effettuare chiamate e inviare messaggi. Il suo nome è Light Phone 2, versione aggiornata del precedente modello annunciato circa un anno fa.

Il Light Phone 2 possiede lo stesso design del telefono originale con un telaio in alluminio anodizzato di colore bianco o nero e uno display touch di tipo E-Ink. Il pulsante di accensione è sul bordo superiore, mentre lungo il lato destro ci sono due pulsanti per scorrere i menu. Nella parte inferiore sono stati integrati microfono, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. Il dispositivo è ancora in fase di progettazione, quindi le specifiche sono provvisorie. Sono previsti un processore Qualcomm MSM8909w, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, connettività WiFi, GPS e LTE, batteria da 500 mAh, sensore di prossimità e sistema operativo LightOS (versione modificata di Android). Dimensioni e peso sono 91x55x6,5-7,5 millimetri e 80 grammi, rispettivamente.

L’azienda offrirà sicuramente cinque funzionalità: chiamate, messaggi, contatti, sveglia e risposte automatiche. Altre invece sono possibili, ma non certe: indicazioni stradali, ride sharing, musica, previsioni del tempo, comandi vocali, calcolatrice o dizionario. Non ci saranno sicuramente social network, pubblicità, email e news.

Il Light Phone 2 sarà disponibile da aprile 2019 in tre varianti (cambia il modulo LTE). In Italia verrà distribuito il modello B compatibile con le reti di Wind Tre, TIM e Vodafone (bande 1, 3, 7, 20 e 28). Chi parteciperà alla raccolta fondi su Indiegogo potrà acquistarlo ad un prezzo di 250 dollari, invece di 400 dollari.