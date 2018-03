Mark Zuckerberg ha venduto azioni per 500 milioni

Filippo Vendrame,

Nel mese di febbraio, Mark Zuckerberg ha venduto azioni di Facebook per un valore di circa 500 milioni di dollari. La mossa non ha nulla a che fare con strategie azionarie segrete del CEO e fondatore di Facebook ma bensì con il suo ben noto progetto di finanziamento della “Chan Zuckerberg Initiative”, fondata nel 2015 assieme con sua moglie Priscilla Chan. Quando Mark Zuckerberg annunciò la nascita di questa associazione filantropica dichiarò immediatamente che sarebbe stata finanziata con i proventi delle vendite delle azioni del social network in suo possesso.

Addirittura, Mark affermò che per finanziare questa associazione, avrebbe venduto nel tempo il 99% di tutte le sue azioni del social network. All’epoca, significava un controvalore di ben 45 miliardi di dollari. Nel frattempo, dai documenti emersi è stato possibile scoprire che Mark Zuckerberg, negli ultimi tre giorni del mese di febbraio, ha venduto ben 685 mila azioni per un controvalore di 125,4 milioni di dollari. Complessivamente, nel mese di febbraio, il fondatore e CEO di Facebook ha venduto oltre 2,7 milioni di azioni per un valore complessivo di 482,2 milioni di dollari, secondo i calcoli di Reuters.

Queste vendite sono il prossimo passo di un programma che Mark ha presentato a settembre per finanziare il lavoro della Chan Zuckerberg Initiative nel campo della scienza, dell’istruzione e delle questioni relative alla giustizia e alle pari opportunità. I fondi andranno a sostenere una serie di attività e operazioni filantropiche della Chan Zuckerberg Initiative per molti anni a venire.

Sino ad ora, la famiglia Zuckerberg, per finanziare le sue attività filantropiche, ha venduto, tra il 2016 ed il 2017, azioni per un controvalore di 1,6 miliardi di dollari, secondo quanto riporta RECODE. A settembre, Mark aveva dichiarato che per finanziare le attività della sua associazione avrebbe venduto tra i 35 milioni e i 75 milioni di azioni nei successivi 18 mesi, per un controvalore complessivo sino a 13 miliardi di dollari.

La “Chan Zuckerberg Initiative” è un’associazione filantropica che ha molti punti in comune con quella creata da Bill Gates e sua moglie Melinda Gates.