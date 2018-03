Prezzi da Oscar da MediaWorld

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato, oggi 2 marzo, il suo nuovo volantino “Prezzi da Oscar” che rimarrà valido sino al prossimo 8 marzo. Come fa ben intuire il nome, la catena di elettronica ha deciso di lanciare un periodo di sconti molto interessanti durante il quale i clienti potranno risparmiare cifre interessanti sull’acquisto di molte tipologie di prodotti. Per esempio, tra gli smartphone si evidenziano il Samsung Galaxy A8 scontato a 449 euro, l’Honor 9 Lite a 229 euro, il Samsung Galaxy J5 2017 a 199 euro e l’iPhone 7 32GB a 579 euro.

Non mancano anche alcune interessanti proposte nel mondo dell’informatica. Per esempio, tra i computer Windows 10 di nuova generazione si menziona il convertibile ACER SP314-51-39BG con Intel Core i3, 4GB di RAM e 128GB di SSD al prezzo di 499 euro. Oppure, MediaWorld propone anche il 2-in-1 Asus T103HAF-GR028T con processore Intel ATOM con 4GB di RAM a 399 euro. Per gli appassionati di gaming spicca la console portatile Nintendo Swtich a 299 euro.

Non manca neppure una ricchissima selezione di televisori di ultima generazione per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica. Per esempio, la catena di elettronica propone il modello Samsung TV LED Ultra HD 4K UE55MU7000TXZT, con display da 55 pollici, al prezzo di 949 euro. Presenti, tra le offerte, anche tanti accessori e gadget.

Infine, MediaWorld evidenzia come sia possibile prenotare presso i suoi punti vendita il nuovo Galaxy S9 per poter rientrare nella promozione di Samsung che supervaluta l’usato, rimborsando i clienti sino a 450 euro.