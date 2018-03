Mercato indossabili, Apple supera Fitbit e Xiaomi

Luca Colantuoni,

IDC ha pubblicato i dati relativi alle consegne dei dispositivi indossabili nel quarto trimestre 2017 e nell’intero anno. La società di analisi ha rilevato risultati positivi in entrambi i casi, grazie alla crescente diffusione degli smartwatch, testimoniata dal sorpasso di Apple ai danni di Fitbit e Xiaomi, leader del mercato nel terzo trimestre 2017.

In base ai dati di IDC, nel quarto trimestre 2017 sono stati consegnati 37,9 milioni di indossabili con un incremento del 7,7% rispetto ai 35,2 milioni del quarto trimestre 2016. In tutto il 2017, invece, i produttori hanno consegnato 115,4 milioni di unità, ovvero il 10,3% in più rispetto al 2016. La società di analisi sottolinea tuttavia che la percentuale molto inferiore a quella (27,3%) rilevata nel 2016 (rispetto al 2015). Ciò non è dovuto alla mancanza di interesse dei consumatori, ma principalmente all’uscita dal mercato di numerose aziende.

Nonostante i prezzi siano diminuiti di poco, gli utenti hanno comunque rivolto l’attenzione verso modelli più completi con funzionalità e servizi avanzati. Questo spiega il risultato di Apple nell’ultimo trimestre 2017. L’azienda di Cupertino ha consegnato 8 milioni di smartwatch (+57,5% rispetto allo stesso periodo del 2016) e ora occupa il primo posto della top 5 con un market share del 21%. I modelli Watch Series 3 hanno quindi ottenuto un grande successo.

Fitbit e Xiaomi hanno consegnato solo 5,4 e 4,9 milioni di indossabili, rispettivamente, perdendo il 17,3% e il 4,5% rispetto all’anno precedente. Gli altri due posti della classifica sono occupati da Garmin e Huawei. Il produttore cinese ha fatto registrare un aumento del 93,2% rispetto al quarto trimestre 2016. La top 5 riferita all’intero 2017 vede sempre Apple in testa, seguita da Xiaomi, Fitbit, Garmin e Fossil.