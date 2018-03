Microsoft Soundscape guida i non vedenti in città

Luca Colantuoni,

Quasi tre anni fa, Microsoft aveva sviluppato una tecnologia che sfrutta Bluetooth, WiFi e indicazioni vocali per guidare il non vedente durante i suoi spostamenti in città. L’azienda di Redmond ha ora rilasciato l’app Soundscape per iOS che offre le stesse funzionalità in abbinamento a normali auricolari, invece della cuffia a conduzione ossea del 2014.

L’applicazione usa una tecnologia audio 3D per aiutare non vedenti e ipovedenti a muoversi liberamente in città. Grazie al bastone e al cane guida è possibile evitare gli ostacoli lungo il cammino (soprattutto quelli sui marciapiedi). Soundscape invece permette di creare una “mappa mentale” delle strade e dei punti di interesse, migliorando quindi la percezione dell’ambiente circostante. L’app comunica a voce alta i nomi delle strade, segnala le intersezioni e indica i negozi nelle vicinanze. È possibile anche usare i “beacon audio” per aggiungere una breve registrazione vocale che identifica i punti di interesse.

L’interfaccia è molto semplice e include tre grandi pulsanti nella parte inferiore. “My location” indica l’attuale posizione e la direzione. “Around me” descrive invece il punto di interesse più vicino nelle quattro direzioni cardinali. Infine, “Ahead of me” descrive i punti di interesse davanti all’utente.

Al momento, Soudscape per iOS è disponibile solo nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Non è noto quando verrà distribuita negli altri paesi. Probabile lo sviluppo della corrispondente versione Android, ma Microsoft non ha fornito nessuna informazione in merito.