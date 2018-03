Snapchat Spectacles, in arrivo due nuovi occhiali?

Floriana Giambarresi,

Snap Inc., la società dietro Snapchat, starebbe preparando due nuove versioni dei propri occhiali smart capaci di registrare video, Snapchat Spectacles, la prima in arrivo in autunno e la seconda prevista per il prossimo anno. Lo riferisce Cheddar, noto per aver lanciato in passato diversi scoop su Snap poi rivelatisi sempre veritieri.

Si apprende che la società stia già lavorando su due nuovi smartglass Spectacles: un modello di seconda generazione che offre correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e nuovi colori, e una versione più ambiziosa che potrebbe includere un nuovo design, due obiettivi e una tecnologia fotografica più avanzata, e che potrebbe pervenire sul mercato con un prezzo fino a 300 dollari. Snap avrebbe già prototipato un design in alluminio con cornici per lenti circolari e le due fotocamere a bordo degli occhiali consentirebbero agli utenti di registrare video con effetti di profondità in 3D. Viene riferito anche che la compagnia avrebbe preso in considerazione la possibilità di inserire anche un modulo GPS e di includere nella confezione anche una custodia in pelle.

Pare che in tal senso Snap stia trattando con importanti società di occhiali, tra cui Luxottica e Warby Parker, per la concessione in licenza della tecnologia dietro alle fotocamere. Inoltre, l’azienda avrebbe anche silenziosamente acquisito a fine 2017 la società FiveFocal, che si occupa proprio di imaging.

La notizia di una seconda e di una terza generazione degli occhiali da sole che registrano filmati arriva poco tempo dopo che la società ha annunciato di aver perso 40 milioni di dollari per la prima generazione del device, vendendone solo circa 150 mila unità nonostante una forte campagna pubblicitaria. Pare inoltre che meno della metà delle persone che ne hanno acquistato un’unità abbia continuato ad usarla nel tempo, anzi si dice che gli utenti abbiano abbandonato gli occhiali nel cassetto solo dopo quattro settimane d’utilizzo.

Non è chiaro cosa abbia in serbo Snap per rendere gli Snapchat Spectacles più allettanti ma, dato il lancio del secondo modello in programma per l’autunno, si ipotizza che dettagli ufficiali a riguardo non tarderanno a pervenire.