Spectre, Microsoft distribuirà le patch di Intel

Filippo Vendrame,

Microsoft sta continuando a lavorare duramente con i suoi partner per risolvere le gravi vulnerabilità di Spectre e Meltdown. Per la società la priorità principale è quella di garantire la sicurezza dei prodotti in mano ai clienti. La casa di Redmond ha quindi deciso di fare un ulteriore passo in avanti per aiutare le persone a proteggere i loro computer. I dispositivi Windows necessitano sia di un aggiornamento software che di un nuovo firmware per poter essere messi efficacemente al sicuro da queste vulnerabilità.

Microsoft ha dunque deciso di voler distribuire direttamente gli aggiornamenti dei firmware di Intel per proteggere i sistemi Windows 10 dalle vulnerabilità delle CPU. Normalmente, la casa di Redmond distribuisce aggiornamenti firmware solamente per i suoi dispositivi della linea Surface, lasciando questo onere ai produttori di PC per i loro modelli. Ma, probabilmente vista la gravità delle vulnerabilità di Spectre e Meltdown, la società ha deciso di fare un’eccezione. Il gigante del software rilascerà pubblicamente i nuovi firmware di Intel all’interno del suo Microsoft Update Catalog, un luogo accessibile via web in cui poter selezionare e scaricare i pacchetti di aggiornamento delle edizioni Windows.

Inizialmente saranno disponibili i firmware per i processori Intel Skylake che eseguono Windows 10. Non appena Intel rilascerà nuovi firmware anche per gli altri processori, Microsoft li renderà disponibili attraverso questo canale. Questa scelta permetterà a molti utenti, soprattutto agli amministratori di sistema, di poter più facilmente proteggere i dispositivi Windows 10 che utilizzano o gestiscono.

Microsoft ha anche evidenziato di stare lavorando a stretto contatto con i produttori di antivirus per fare in modo che i loro software risultino compatibili con le patch di Windows ed i nuovi firmware di Intel atti a risolvere le vulnerabilità di Spectre e Meltdown.