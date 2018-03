Cuffie over-ear di Apple: problemi di design?

Marco Grigis,

Giungono nuove informazioni sulle cuffie over-ear che, secondo quanto riportato la scorsa settimana, Apple starebbe progettando in gran segreto. Il successo degli auricolari AirPods, infatti, avrebbe spinto il gruppo di Cupertino a scommettere su un dispositivo adatto alla riproduzione di qualità, da abbinare a tutti i device iOS. Secondo quanto riportato da Bloomberg, però, l’azienda potrebbe aver incontrato qualche problema di design.

Secondo quanto spiegato dalla testata, Apple sarebbe al lavoro sulle sue cuffie over-ear ormai da parecchio tempo: il progetto, infatti, sarebbe nato in concomitanza con gli auricolari AirPods. In questo periodo, però, il gruppo non sarebbe giunto a un design considerato sufficientemente soddisfacente, tanto che la progettazione sarebbe ripartita da zero diverse volte. Stando al report, di conseguenza, non è noto se Cupertino sia finalmente giunta a una versione definitiva del dispositivo, in vista del lancio entro la fine del 2018.

Nel frattempo, la stessa testata offre alcune informazioni aggiuntive sulle caratteristiche tecniche delle cuffie, rispetto a quelle già pubblicate la scorsa settimana. A quanto pare, la tecnologia alla base sarà molto simile proprio a quella impiegata nelle AirPods: il device incorporerà un chipset W1, dei comandi tattili, la possibilità di eliminare il rumore di sottofondo e, come facile intuire, anche un microfono per interagire con i dispositivi iOS abbinati.

Così come già accennato, non stupisce che la Mela voglia lanciarsi nel settore delle cuffie di elevata qualità, considerato il successo di mercato degli AirPods, tanto che il gruppo per mesi ha faticato a tenere il passo con l’elevatissima domanda. D’altronde, la qualità della riproduzione musicale è da sempre al centro delle attenzioni della società di Apple Park, basti pensare al recente lancio di HomePod: l’altoparlante intelligente capace di riprodurre suono hi-fi a 360 gradi. Se ne saprà certamente di più nei prossimi mesi, in previsione di un lancio delle cuffie entro la tornata di vendite natalizie del 2018.