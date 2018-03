Dell annuncia nuovi Inspiron con APU Ryzen 5 e 3

Luca Colantuoni,

La serie Inspiron 17 5000 di Dell comprende modelli con processori Intel di settima e ottava generazione. Il produttore statunitense ha ora aggiunto quattro nuovi notebook con le recenti APU Ryzen 5 e 3 di AMD. Gli utenti possono quindi scegliere la configurazione preferita in base alle proprie esigenze. Al momento sono disponibili solo negli Stati Uniti, ma potrebbero essere distribuiti anche in Italia.

I primi processori Ryzen 5 e 7 sono stati annunciati da AMD a fine ottobre 2017. In quell’occasione era stati svelati i nomi dei partner (Acer, HP e Lenovo), tra cui non figurava Dell. La presentazione delle APU Ryzen 3 è invece avvenuta al CES 2018 di Las Vegas. Gli Inspiron 17 5000 condividono diverse specifiche, tra cui lo schermo da 17,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), il masterizzatore DVD e gli altoparlanti stereo. Ci sono due configurazioni per ogni processore.

I modelli con Ryzen 3 2200U integrano 8 o 12 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 32 GB), una GPU Vega3 e un hard disk da 1 TB. I modelli con Ryzen 5 2500U integrano invece 16 GB di RAM DDR4 (espandibili fino a 32 GB), una GPU Vega8 e una hard disk da 2 TB. Dell non offre versioni con SSD. La dotazione hardware è completata da webcam HD, due porte USB 3.1 Type-A, porta USB 2.0, card reader SD e uscita HDMI 1.4b. La tastiera full size è resistente agli spruzzi d’acqua, mentre il lettore di impronte digitali è compatibile con Windows Hello.

La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e Gigabit Ethernet. Il sistema operativo è Windows 10 Home. I prezzi base dei notebook sono 679,99 dollari (Ryzen 3) e 899,99 dollari (Ryzen 5).