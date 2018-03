Un Essential Phone con fotocamera a scomparsa?

Floriana Giambarresi,

In occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona, Vivo ha catturato l’attenzione della stampa e del pubblico online mostrando uno smartphone dotato di una fotocamera pop-up che si nasconde quando l’utente non ha bisogno di utilizzarla. Ma a quanto pare Vivo non è l’unica azienda ad aver pensato a una soluzione del genere, lo dimostra un brevetto che Essential ha ottenuto lo scorso anno per un possibile Essential Phone con fotocamera a scomparsa.

Al momento Essential non ha fatto alcun annuncio pubblico di un possibile smartphone con fotocamera pop-up, ma il suo fondatore Andy Rubin ha twittato il link alla proprietà intellettuale in risposta a un commento sul peculiare telefono di Vivo, il Vivo APEX, affermando dunque chiaramente che il design è di proprietà di Essential Products.

Denominato “Apparato e metodo per massimizzare l’area di visualizzazione di un dispositivo mobile”, il brevetto è stato concesso a Essential nell’agosto del 2017 e mostra una fotocamera che appare e scompare sul lato sinistro della parte superiore dello smartphone. Si alzerà quando l’utente dovrà utilizzarla e scomparirà quando inattiva. Secondo quanto evidenziato, questa fotocamera retrattile può essere una fotocamera frontale, una fotocamera posteriore o persino una videocamera a 360 gradi. È stata inoltre individuata una seconda implementazione che prevede l’installazione della videocamera nell’angolo in alto a sinistra del telefono: in questo caso, è probabile che si tratti di una fotocamera direttamente integrata nel display, attivabile con un tap del dito.

Per Essential, la fotocamera pop-up consentirebbe di risparmiare spazio sullo schermo e di consentire all’utente di disporre della massima quantità di display possibile. Non è certo che la casa produttrice stia pianificando di rilasciare un nuovo Essential Phone con fotocamera a scomparsa, ma è un’ipotesi possibile dato il consenso che molti utenti hanno espresso online sulla soluzione Vivo.