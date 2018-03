OnePlus 6, smartphone full screen come iPhone X?

Luca Colantuoni,

Lo smartphone di Apple ha un altro ammiratore. Dopo ASUS con ZenFone 5Z e Huawei con P20, anche OnePlus si aggiunge all’elenco dei produttori che hanno deciso di “copiare” il design dell’iPhone X. Non c’è nessuna conferma in tal senso, ma l’immagine degli Oppo R15 e R15 Plus lasciano presupporre che anche il OnePlus 6 avrà la famosa tacca nello schermo.

OnePlus, Oppo e Vivo sono marchi della stessa azienda (BBK Electronics), quindi design, caratteristiche e funzionalità sono spesso in comuni tra i vari modelli. Considerato che gli Oppo R15 e R15 Plus avranno il “notch” nella parte superiore del display sembra scontato che la stessa soluzione stilistica venga adottata per il OnePlus 6. Qualche giorno fa era apparsa un’immagine dello smartphone che mostra uno schermo molto ampio con cornici ridotte al minimo. Il ritaglio nel pannello OLED è stato effettuato per la fotocamera frontale e i sensori. Diagonale e risoluzione potrebbero rimanere invariate rispetto al OnePlus 5T (6,01 pollici e 2160×1080 pixel).

Quasi certa invece la presenza di un lettore di impronte digitali in-display, come nel recente Vivo X20 Plus UD. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 64/128/256 GB di memoria flash e batteria da 3.500 mAh. Il OnePlus 6 avrà sicuramente una doppia fotocamera posteriore, ma non ci sono informazioni sulla risoluzione dei sensori.

Altra novità potrebbe essere il telaio in alluminio e vetro. Quest’ultimo consentirà di utilizzare la ricarica wireless. Il sistema operativo sarà probabilmente OxygenOS 5.1 basato su Android 8.1 Oreo. I miglioramenti hardware comporteranno un incremento del prezzo finale che potrebbe avvicinarsi ai 600 euro (il OnePlus 5T con 8 GB di RAM e 128 GB di storage costa 559,00 euro).