Philips SmartPro, robot aspirapolvere a metà prezzo

Floriana Giambarresi,

Sistema di pulizia programmabile, design ultra-sottile, rimozione automatica dello sporco e dalla polvere dal pavimento: Philips FC8792/01 SmartPro è un robot aspirapolvere pensato per agevolare la vita domestica ed è oggetto di una super offerta odierna su Amazon, che lo propone a quasi metà prezzo: il suo costo passa infatti dai 299 euro ai 159 euro, con spedizione gratuita, con un ribasso pari a dunque il 47%.

In un momento in cui i robot per la pulizia del pavimento stanno entrando sempre in più case, il dispositivo smart di Philips consente di pulire in modo efficiente anche sotto mobili e divani per via del design di cui dispone: la forma squadrata gli consente infatti di raggiungere anche gli angoli delle superfici e pulire ovunque, evitando gli ostacoli, anche mediante il sistema di rilevamento intelligente con 25 sensori ed accelerometro, a bordo del device.

Philips FC8792/01 SmartPro Easy Robot integra al suo interno un motore di aspirazione di 600 Pa, ha un sistema di pulizia in due fasi per catturare sporcizia e polvere e quattro modalità di pulizia: a zig-zag, a spirale, a rimbalzo e lungo le pareti, tutte programmabili grazie alla funzione di programmazione (fino a 24 ore prima) di cui è dotato. Facile da usare, dispone di un contenitore per la polvere che va svuotato dopo l’utilizzo e un sistema che rende automatica la pulizia analizzando prima l’ambiente da pulire e poi la strategia ritenuta migliore per ogni specifica casa.

Dotato di una batteria al litio che offre un’autonomia d’uso fino a 115 minuti per ogni ricarica, il robot aspirapolvere è capace di tornare automaticamente alla sua stazione di ricarica, così da farsi trovare pronto per la prossima fase di pulizia. Non manca un telecomando per il suo controllo da remoto, configurandosi così come un dispositivo comodo, per facilitare la vita in casa. Comodità di cui è dunque possibile dotarsi oggi, grazie al sovrasconto su Amazon.