Amazon, idee regalo hi-tech per la festa del papà

Floriana Giambarresi,

La festa del papà è ormai vicina e Amazon ha deciso di preparare una sezione ricca di idee regalo per tutti coloro i quali non hanno ancora provveduto ad acquistarne uno per celebrare il proprio genitore. Diverse i regali hi-tech tra cui poter scegliere, dedicati a ogni fascia di prezzo e capaci di soddisfare ogni gusto, per regalare al proprio padre un oggetto di elettronica utile, magari da usare anche insieme.

Una delle idee regalo più originali per la festa del papà è indubbiamente rappresentata da un drone, dispositivo che sta riscuotendo una sempre maggiore attenzione per via delle possibilità che offre per catturare immagini e video indimenticabili dall’alto, arrivando così in posti in cui l’uomo non potrebbe arrivare. In tal senso, Amazon propone il drone Drocon Traveler con telecamera HD a 720p e grandangolare a 120 gradi, e il drone DJI Phantom 3 con videocamera da 12 megapixel a bordo capace di registrare filmati all’alta risoluzione di 2,7K, pensato per chi desidera un prodotto avanzato.

Gli italiani amano la TV, che rimane il mezzo preferito per intrattenersi nonostante si sia entrati appieno nell’era digitale. E la festa del papà potrebbe rappresentare il momento giusto per rinnovare il televisore di casa, con Amazon che suggerisce il TV LG da 32 pollici in Full HD, sottile ed elegante, il TV Sharp Aquos da 40 pollici in Full HD e con sistema audio Harman Kardon integrato, e la Smart TV Samsung da 40 pollici per chi desidera tutte le funzionalità extra possibili da un televisore intelligente, connesso a Internet, come la possibilità di riprodurre film e serie TV in streaming con servizi come Netflix.

Al televisore potrebbe poi esser affiancata una soundbar per potenziare il comparto audio e sentirsi a casa come si fosse in un piccolo cinema: la soundbar Samsung da 300 watt si appende anche al muro e integra la connettività Bluetooth, per connettere dispositivi senza fili.

Se invece in occasione di tale festività si pensa che il regalo ideale per il proprio papà potrebbe essere un nuovo smartphone, l’ecommerce suggerisce dei telefoni d’appeal, basati sul sistema operativo Android: trattasi del Samsung Galaxy A8 (2018) con schermo SuperAMOLED da 5,6 pollici, doppia fotocamera frontale e fotocamera posteriore da 16 megapixel, e lo Xiaomi Mi Mix 2 con pannello da 5,99 pollici, fotocamera da 12 megapixel e possibilità di registrare video in 4K.

Infine, in un momento storico in cui si predilige ormai memorizzare le fotografie su computer e smartphone, una idea regalo di particolare appeal per la festa del papà potrebbe consistere in una cornice digitale, come quella Nix Advance, capace di riprodurre un mix di foto e video in alta definizione nella stessa slideshow.