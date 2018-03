Huawei Mate 20 e Honor 10 nella roadmap 2018

Luca Colantuoni,

Huawei annuncerà i nuovi P20 durante un evento organizzato a Parigi per il 27 marzo. Il produttore cinese ha ovviamente previsto il lancio di altri smartphone nel corso dell’anno, uno dei quali sarà il successore dell’attuale Mate 10. Sul social network Weibo è apparsa la presunta roadmap del 2018 con le principali specifiche dei dispositivi.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro

In modo simile alla serie P, anche per la serie Mate verrà saltato il numero 11 per passare direttamente ai Mate 20 e Mate 20 Pro. Entrambi i modelli integreranno il processore Kirin 980 (ancora non annunciato), doppia fotocamera posteriore da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel. Il Mate 20 avrà uno schermo da 5,9 pollici (2880×1440 pixel), 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, mentre il Mate 20 Pro avrà un display da 6 pollici (2160×1080 pixel), 6 GB di RAM e 64/128/256 GB di memoria flash. Non dovrebbero mancare le varianti Lite e Porsche Design. L’annuncio è previsto ad ottobre.

Honor 10 e Honor 10 Lite

Questi due smartphone avranno lo stesso schermo (5,7 pollici con risoluzione full HD), ma diversi componenti interni. Honor 10 integrerà un processore Kirin 970, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, dual camera posteriore da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel. L’annuncio è previsto per giugno. Honor 10 Lite integrerà invece un processore Kirin 670, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e quattro fotocamere (13+2 e 3+2 megapixel). L’annuncio è previsto per dicembre.

Huawei Nova 2 Lite, Nova 3 e Nova 3S

Nova 2 Lite sarà il primo smartphone con processore Kirin 670 (marzo). La dotazione hardware comprenderà anche uno schermo da 5,6 pollici con risoluzione full HD, 4 o 6 GB di RAM, 64 GB di storage. Nova 3 (maggio) avrà invece uno schermo da 6 pollici, processore Kirin 960, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage e quattro fotocamere (10+2 e 16+2 megapixel). Specifiche simili per Nova 3S (dicembre) tranne il display 1200p e il processore Kirin 970.

L’elenco include anche Huawei Enjoy 8/8 Plus/8S e Honor V10 Play/V11, ma questi modelli verranno commercializzati solo in Cina.