Microsoft: Cortana su Outlook per iOS ed Android

Filippo Vendrame,

Microsoft ha costantemente migliorato il suo assistente Cortana aggiungendo progressivamente nuove funzionalità. Sino ad ora, però, la casa di Redmond si era concentrata prevalentemente su nuove funzioni dedicate al mondo dei PC. Una tendenza che starebbe per cambiare. Microsoft, infatti, starebbe testando l’integrazione di Cortana all’interno di Outlook per iOS ed Android. L’implementazione di Cortana in Outlook mobile consentirà agli utenti del popolare client di posta elettronica per smartphone di poter ascoltare e rispondere alle email attraverso l’utilizzo della sola voce.

Integrazione che risulterà particolarmente utile soprattutto durante i viaggi in auto quando non si può utilizzare lo smartphone con le mani. Gli utenti, dunque, attraverso dei semplici comandi vocali potranno chiedere a Cortana di leggere i nuovi messaggi in arrivo o di comporre una nuova email da inviare a qualcuno. Attualmente, la casa di Redmond ha iniziato a testare l’integrazione del suo assistente vocale internamente e se i primi feedback saranno positivi è possibile che questa funzionalità possa essere aggiunta in versione beta nelle app Outlook di iOS ed Android.

Curiosamente, questa interessante notizia arriva solo poche settimane dopo il trasferimento di Javier Soltero nel team di lavoro di Cortana dopo che era stato a lungo responsabile dello sviluppo proprio dell’app Outlook per iOS ed Android. Javier Soltero era entrato a far parte di Microsoft quando il gigante del software aveva acquisito l’app di posta elettronica Acompli.

La notizia dell’integrazione di Cortana in Outlook mobile è molto interessante. L’assistente di Microsoft sta facendo un po’ fatica a ritagliarsi uno suo spazio e questa novità potrebbe convincere gli utenti della sua bontà anche in ambienti di lavoro.