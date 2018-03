Renault EZ-GO, il futuro della mobilità condivisa

Filippo Vendrame,

Al Salone di Ginevra, Renault ha presentato la sua idea di mobilità condivisa attraverso il concept Renault EZ-GO. Il gruppo automobilistico francese descrive questo interessante veicolo come un “robot veicolo”, cioè un mezzo di trasporto condiviso dotato di guida autonoma e caratterizzato da una propulsione elettrica. Renault EZ-GO è pensato per funzionare all’interno delle grandi aree urbane dove il traffico congestionato rende problematica la mobilità.

In grado di trasportare sino a 6 persone, Renault EZ-GO è molto di più di un veicolo a guida autonoma, perchè può essere considerato anche come un pezzettino dell’ecosistema delle Smart City. Inoltre, grazie alla sua piattaforma modulare, Renault EZ-GO può essere facilmente convertito per altri generi di utilizzi. Renault, infatti, ha dichiarato che EZ-GO sarà il primo di una lunga serie di concept che saranno svelati nel corso del 2018. Nell’idea di mobilità del gruppo automobilistico francese, EZ-GO dovrebbe fornire un servizio di mobilità on-demand. Le persone potranno prenotare il loro viaggio attraverso un’applicazione per dispositivi mobile o direttamente dalle eventuali stazioni presenti nelle città.

Renault EZ-GO non è visto come un sistema di trasporto alternativo a quello canonico ma piuttosto come un servizio complementare che dispone di una maggiore flessibilità. Renault EZ-GO rende quindi i trasporti urbani più rapidi e semplici durante tutto l’arco della giornata, riducendo lo stress di chi deve spostarsi continuamente. Inoltre, trattandosi di un mezzo di trasporto 100% elettrico è rispettoso dell’ambiente.

Renault EZ-GO dispone di una porta d’accesso frontale che, oltre a facilitare l’ingresso delle persone, migliora la loro sicurezza visto che non dovranno sostare in mezzo alla strada. All’interno del veicolo, i passeggeri godono di uno spazio aperto, grazie ai sedili a divanetto, disposti a semicerchio. Al momento della prenotazione è possibile scegliere il posto a bordo.

Renault EZ-GO offrirà connettività WiFi agli occupanti ed attraverso un display i passeggeri saranno informati di come sta procedendo il viaggio e di tutti i servizi disponibili in zona.

Per garantire un ottimo comfort, Renault EZ-GO non potrà viaggiare ad oltre 50 Km/h. Inoltre, l’uso di sensori come radar, lidar, ultrasuoni e videocamere permettono di garantire la massima sicurezza durante gli spostamenti che il veicolo compie in maniera del tutto automatica. La batteria potrà ricaricarsi grazie anche ad un sistema ad induzione.