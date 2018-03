Samsung svela tre nuovi progetti con tecnologie IA

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato tre nuovi progetti C-Lab (Creative Lab) basati sull’intelligenza artificiale. Toonsquare, Aurora e GADGET, questi i loro nomi, verranno mostrati durante la conferenza SXSW 2018 Trade Show che avrà luogo ad Austin (Texas) dall’11 al 14 marzo. Il produttore coreano ha descritto il funzionamento dei progetti che offrono esperienze d’uso molto innovative.

Toonsquare

Toonsquare è un’applicazione che sfrutta l’intelligenza artificiale per rappresentare una frase tramite un cartone animato. L’utente può utilizzare i personaggi già disponibili oppure creare il proprio avatar a partire da un selfie. La IA interpreta il significato del testo e modifica corrispondentemente le espressioni del viso/corpo del cartone animato, come si può vedere nel video. È possibile cambiare sfondo, tipo di carattere e dimensioni del fumetto. Gli sviluppatori sperano di trasformare Toonsquare in un social network.

Aurora

Aurora è un progetto più complesso, in quanto prevede l’uso di un’app insieme ad un dispositivo, in cui viene inserito lo smartphone. Il device proietta un pseudo ologramma dell’assistente personale che interagisce con l’utente, riconoscendo i comandi vocali e le gesture delle mani. Aurora può anche apprendere le emozioni dell’utente e fornire un feedback visuale, cambiando la sua espressione facciale.

GADGET

GADGET, infine, è una piattaforma di advertising che permette agli sviluppatori di mostrare inserzioni pubblicitarie all’interno dei giochi. Invece di fastidiosi pop-up è possibile usare oggetti nativi, ovvero già presenti nel gioco, per visualizzare le inserzioni in maniera meno invasiva. I contenuti sono aggiornati in tempo reale e possono essere personalizzati in base a sesso, età e interessi dell’utente.