TIM, per la festa della donna tante promozioni

Filippo Vendrame,

TIM intende festeggiare la festa della donna del prossimo 8 marzo con un pieno di promozioni. L’operatore, infatti, ha annunciato una lunga serie di regali e di offerte a cui potranno aderire tutti i suoi clienti. Il primo bonus riguarda la possibilità di poter disporre di ben 8GB extra di traffico Internet di connettività 4G da poter consumare nell’arco di 24 ore. Per poter usufruire di questo pacchetto di traffico aggiuntivo, i clienti ricaricabili TIM dovranno attivare l’offerta da oggi 6 marzo sino al prossimo 9 marzo sul sito TIM o sull’app MyTIM Mobile.

Grazie ad una partnership tra TIM e Interflora, solo online sarà possibile usufruire di un buono sconto di 15 euro per l’acquisto di una composizione floreale da regalare alla mamma, ad una amica o alla moglie. Inoltre, per la festa della donna, TIM permette di andare al cinema in due al prezzo di uno. Nello specifico, tutti i clienti privati mobili TIM ricaricabili e con abbonamento potranno richiedere gratuitamente un voucher per andare a vedere i proprio film preferito in due al prezzo di un solo biglietto, da utilizzare in oltre 900 sale in tutta Italia.

TIM permette ai suoi clienti di fare anche un gradito regalo ai loro amici. Al costo di soli 2,99 euro, i clienti dell’operatore potranno regalare una gift card valida per 3 Giga 4G per 4 settimane ad un altro utente TIM.

Dall’operatore un pieno di promozioni proposte per la ricorrenza della festa della donna ma comunque accessibili a tutti. Maggiori dettagli sono disponibili all’interno del mini sito dedicato alla festa della donna presente sul portale ufficiale di TIM.