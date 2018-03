Volkswagen I.D. Vizzion, smart ed elettrica

Filippo Vendrame,

Volkswagen, al Salone di Ginevra, fa un salto nel futuro con il suo nuovo concept di auto elettrica a guida autonoma chiamata I.D. Vizzion. Sebbene sia un concept di come la casa automobilistica immagini la mobilità del futuro, le linee non sono eccessivamente estreme anche se il vero futuro si respira all’interno con la totale assenza di volante e pedali e per la presenza di avveniristiche tecnologie in grado di rivoluzionare il modo di viaggiare. Per esempio, l’auto si potrà aprire con lo sguardo grazie ad una serie di sensori che riconosceranno il volto delle persone. La VW I.D. Vizzion sarà dotata di un sistema di guida autonoma di livello 5 e questo significa che potrà muoversi in completo automatismo, ecco perchè mancano volante e pedali.

Tecnologia di guida autonoma che secondo il costruttore arriverà già a partire dal 2025. L’intelligenza artificiale la farà da padrona all’interno di questa speciale autovettura. I sistemi di bordo, per esempio, riconosceranno immediatamente gli occupanti ed adatteranno i sedili in base alle loro esigenze che hanno imparato a conoscere con il tempo. Più che un’auto, un vero e proprio salotto su 4 ruote in grado di offrire anche servizi di intrattenimento di bordo grazie alla realtà aumentata. Dal punto di vista tecnico, questo concept dispone di due motori, uno per asse. Il primo disporrà di una potenza di 75 kW, mentre il secondo erogherà 150 kW. Complessivamente, dunque, la VW I.D. Vizzion disporrà di circa 300 cavalli. Grazie ai due motori, l’auto potrà contare anche sulla trazione integrale. Volkswagen non ha lasciato nulla al caso e per garantire di far scordare i tempi dell’ansia da ricarica, ha dotato questo prototipo di un pacco batterie da 111kWh in grado di garantire un’autonomia di oltre 650 Km. Curiosità, la VW I.D. Vizzion dispone anche in un sistema di ricarica wireless.

VW I.D. Vizzion rappresenta il futuro della mobilità elettrica per l’azienda automobilistica tedesca. Da questo concept, così come dagli altri prototipi della famiglia I.D., Volkswagen pescherà a piene mani per realizzare i suoi nuovi modelli 100% elettrici che usciranno nel corso dei prossimi anni.

Volkswagen crede molto nella rivoluzione elettrica ed ha già annunciato che entro il 2030 offrirà una gamma di 300 veicoli alimentati a batteria. Nel 2020 è atteso il lancio commerciale del primo veicolo elettrico della gamma I.D. che tutti potranno acquistare.